Xperia 1 هو أول هاتف يضم شاشة 4K OLED، وأول هاتف من Sony بكاميرا خلفية ثلاثية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة Sony أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Xperia 1 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم بمدينة برشلونة الإسبانية. وكما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة Sony بتزويد هذا الهاتف بشاشة OLED طويلة بحجم 6 إنش وبدقة 4K علما أن هذه الشاشة تدعم إمكانية تشغيل محتوى HDR، وتطلق عليها شركة Sony إسم CinemaWide.

الهاتف Xperia 1 الجديد يحمل كذلك شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، كما أنه يمتاز بأبعاد تبلغ 167 × 72 × 8.2 ملمتر وبزن يبلغ 180 جرام. وبغض النظر عن الواجهة الأمامية، فقد قامت شركة Sony كذلك بتغطية الواجهة الخلفية للهاتف بطبقة Gorilla Glass 6، في حين إستخدمت معدن الألومنيوم لتصنيع إطار الهاتف من أجل منحه المزيد من الصلابة.

الهاتف Xperia 1 يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فالهاتف Xperia 1 هو أول هاتف من شركة Sony يضم ثلاث كاميرات في الخلف مع العلم بأن هذه الكاميرات الثلاثة تضم مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل، ولكن هناك إختلافات في العدسات المستخدمة في كل كاميرا، فالكاميرا الأساسية والتي تدعم أيضا تقنية تثبيت الصورة OIS والتثبيت الرقمي EIS تضم عدسة عادية بفتحة 1.6، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة مقربة، والكاميرا الثالثة عدسة بزاوية مشاهدة واسعة جدًا.

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تم تطوير تقنية التركيز المستخدمة في هذه الكاميرا من قبل قسم ” Alpha ” في شركة Sony، وتقوم هذه التقنية بتتبع العنصر المهم في اللقطة، وإذا ترك الهدف الإطار، فسوف يتم إعادة التركيز عليه بمجرد عودته. وقامت شركة Sony بالإعتماد في هاتفها الرائد الجديد على قسم آخر يدعى CineAlta، وهو القسم الذي يساعد في إنشاء تطبيق الكاميرا Cinema Pro. هذا التطبيق يسمح بالتسجيل بمعدل 24 إطار في الثانية، ويقدم العديد من الميزات الأخرى التي تستهوي عشاق التصوير.

وضع Game Enhancer الجديد يعمل على ضبط التوازن بين الأداء وعمر البطارية، ويمكنه تسجيل جلسات اللعب وتعليقك من خلال الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، أو إذا كنت عالقًا، فبإمكانه العثور تلقائيا على جولة لعب على اليوتيوب وتشغيلها في نافذة عائمة. هذا مجرد جزء من ميزات تعدد المهام على الهاتف. يساعدك إختصار الربط على تشغيل تطبيقين على الشاشة.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9. وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3330mAh، ويدعم NFC والبلوتوث 5.0، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب. وبطبيعة الحال، الهاتف Xperia 1 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

عمومًا، الهاتف Xperia 1 سيصل إلى رفوف المتاجر في ربيع هذا العام. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق بالضبط غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.