شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهمة أول رائد فضاء إماراتى وموعد انطلاق رحلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مركز محمد بن راشد، تاريخ إرسال أول رائد فضاء إماراتى فى مهمة رسمية إلى محطة الفضاء الدولية وذلك فى 25 سبتمبر من العام الجارى.

وجاء بالحساب الرسمى للمركز، أن أول رائد فضاء إماراتى الذى سيرافق المهمة الروسية إلى محطة الفضاء الدولية، سيشارك بتجارب ومهمات كثيرة بما فيها البحث العلمى.

يوسف حمد الشيبانى، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء قال إن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يهدف إلى تشجيع شبابنا على تحقيق آمالهم وأحلامهم، حيث تم اختيار الرائدين هزاع المنصورى وسلطان النيادى وسيكون على متن مهمة "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية، وسيتم الإعلان عن الاسم فى مايو، الآخر سينضم لمهمة أخرى فى المستقبل، أيا كان الذى يقع الاختيار عليه، نحن فريق واحد ولدينا مهمة واحدة وهى رفع العلم الإماراتى.

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رائدا الفضاء الإماراتيين

هزاع المنصورى قال، كانت لحظة تاريخية بالنسبة لى عندما تلقيت اتصالا يخبرنى بأنه تم اختيارى لبرنامح الإمارات لرواد الفضاء، تذكرت عندما التقى الشيخ زايد برواد فضاء أمريكيين عام 1976، تخيلت أن حلمه أن يرى رواد فضاء إماراتيين والآن يحقق أبناء زايد هذا الحلم.

من جانبه قال سلطان النيادى، عندما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتقديم على طلبات رائدي الفضاء، تلقيت التشجيع من الجميع وأنا الآن فخور لاختيارى من بين أكثر من 4200 مرشح.

وعلق حساب المركز الاعلامى لدبى "قبل 43 عاماً كان لقاء الشيخ زايد بن سلطان مع رواد فضاء أمريكيين والقائمين على برنامج أبوللو .. اليوم لدينا وكالة الفضاء الإماراتية، ومشروع لأول مسبار عربى وإسلامى إلى كوكب المريخ وأقمار صناعية بأيدى وعقول إماراتية ومركز فضاء رائد وقريبا أبناء زايد فى محطة الفضاء الدولية".