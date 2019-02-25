شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق مبادرة لجعل عمليات تسليم البضائع صديقة للبيئة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون عن خططها للاعتماد كليا على الطاقة المتجددة والحد من الآثار الكربونية السلبية الكبيرة، التى تتسبب بها أثناء عمليات نقل البضائع وإيصال طرود المشتريات.

ونشرت الشركة معلومات عن هذه المبادرة لكنها لم تذكر تفاصيل كاملة عنها، واكتفت بالإعلان عن التزامها بجعل نصف عمليات الشحن والتوصيل محايدة للكربون بحلول العام 2030.

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وهذا يعنى أن أمازون، إحدى أكبر الشركات فى العالم ستكون قد قطعت نصف الطريق نحو الهدف الذى حددته الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق وقتا طويلا، لكن تعد هذه الخطوة واعدة من شركة عملاقة، فتعلن خططها لتتعامل مع التأثير البيئى السلبى الذى تتسبب به وتأخذ على عاتقها تغيير هذا الواقع.