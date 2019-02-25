شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعين أول شرطى روبوتى فى قوات الأمن‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلة "إنديا توداى" أن الهند عينت أول شرطى روبوتى لها - وهو روبوت يدعى «كيه بى بوت»، وقلدته رتبة «مفتش ثانوى» ليعمل شرطى استقبال فى مركز شرطة ثيروفانانثابورام.

ورحب بينارايى فيجايان، رئيس وزراء ولاية "كيرلا"، بالروبوت رغم أن كل ما يستطيع فعله حالياً هو الجلوس عند مكتب الاستقبال فى مركز الشرطة وتسجيل شكاوى الناس وتوجيه كل منهم إلى القسم المعنى.

وأوضحت المجلة أنه يستطيع أيضًا أن يؤدى التحية العسكرية للشرطيين الأَعلى رتبة، ويمكن فى المستقبل أن يزود ببرنامج لتعرف الوجه، أو القدرة على كشف المتفجرات.