تكنولوجيا: فيديو معلوماتى.. 7 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة الحسابات البنكية عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الإنترنت البنكى"، هى التوجه المقبل والأكثر انتشارًا للتعامل مع الخدمات والمنتجات المصرفية، وهى تتيح الاطلاع على الحسابات وإجراء التحويلات المصرفية، وشراء واسترداد المنتجات والخدمات المصرفية، وهى بديل عصرى يوفر الوقت والجهد الذى يتطلبه الذهاب إلى فرع البنك، ويقدم ”الخليج 365” 7 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق. - قم بتغيير الرقم السرى لخدمة الإنترنت البنكى بشكل منتظم وليكن كل شهر ونصف. - راجع العمليات المصرفية الخاصة بحساباتك بشكل منتظم. Advertisements - احرص على تفعيل مقاوم الفيروسات وتحديثه بشكل دورى. - اتصل برقم "كول سنتر" الخاص بالبنك الذى تتعامل معه لإيقاف الخدمة عند حدوث أى عمليات مشبوهة. - قم بتطبيق إجراءات أمنية إلكترونية ذكية. ـ لا تستخدم نفس كلمة المرور لعدة حسابات أو بطاقات مصرفية. ـ استخدم كلمات مرور آمنة، تكون معقدة وليست سهلة.

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