"حر وبرد وأتربة وأمطار".. موجة التقلبات تبدأ اليوم والأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية، كما تنشط الرياح المعتدلة على غرب البلاد".

وأضاف، في تصريحات خاصة: "درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية 24 - 10، وعلى...