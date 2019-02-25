إطلاق هاتفي Nokia 210 و Nokia 1 Plus بأسعار تبدأ من 35…

أعلنت شركة “إتش إم دي” HMD اليوم الأحد خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، عن عدد من الهواتف، وبسعر يبدأ من 35 دولارًا أمريكيًا.

وبدأ الرئيس التنفيذي للشركة الفنلندية، فلوريان سايشه، okia kiحديثه باستعراض إنجازات الشركة خلال العام الماضي، بما في ذلك أنها تمكنت من زيادة عدد مستخدمي هواتفها الذكية بثلاثة أضعاف، كما أنها أصبحت ضمن العلامات التجارية الخمس الأولى في عدد من الأسواق حول العالم، بما في ذلك أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وروسيا.

كما قال فلوريان إن هواتف نوكيا أصبحت أسرع الهواتف الذكية في الحصول على تحديث أندرويد 9 باي، وذلك في إطار تقديم أفضل تجربة أندرويد في السوق، خاصةً أن معظم أجهزتها تُطلق في إطار مبادرة “أندرويد ون” Android One، التي تدعمها جوجل، وتمتاز بأنها تقدم تجربة أندرويد الخام مع سرعة في الحصول على تحديثات النظام.

ويُشار إلى أن عدم اعتماد نظام التشغيل التابع لجوجل من قبل شركة نوكيا خلال العقد الماضي كان أبرز الأسباب في خروجها من السوق، ثم بيع قطاع الهواتف الذكية في عام 2014 لشركة مايكروسوفت التي فشلت هي الأخرى مع نظام التشغيل التابع لها، ويندوز فون، لتعود الشركة الفنلندية بقوة عن طريق مواطنتها HMD خلال العامين الماضيين.

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وأعلنت HMD عن هاتفها التقليدي “نوكيا 210” Nokia 210، الذي يمتاز بأنه يدعم تصفح الإنترنت وتنزيل التطبيقات والألعاب، كما يمتاز ببطاريته التي قد تدوم لشهر في وضع الاستعداد ولمدة يوم في وضع التحدث، وهو يأتي مع لعبة الثعبان الشهيرة.

وتعتزم الشركة طرح هاتف “نوكيا 210” الجديد بثلاثة ألوان، هي الأبيض والأسود والأحمر بسعر 35 دولارًا أمريكيًا فقط.

كما أعلنت الشركة عن هاتف “نوكيا 1 بلس” Nokia 1 Plus، الذي يعد إصدار جديدًا من هاتف “نوكيا 1” الذي أثبت نجاحًا كبيرًا في فئة الهواتف الذكية دون 100 دولار أمريكي.

ويقدم Nokia 1 Plus، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل “أندرويد جو” Android Go، شاشة من نوع IPS بقياس 5.45 بوصات. وهو يملك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بدون دعم ميزة التركيز التلقائي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

وتعتزم الشركة طرح الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأسود والأزرق والأحمر، وبسعر 99 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من مطلع شهر آذار/مارس المقبل.