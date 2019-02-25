المواصفات الشاملة لهواتف Galaxy S10 و S10e و S10 Plus و S10…

أعلنت شركة سامسونج مساء الأربعاء الماضي عن مجموعة هواتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديدة: S10 و S10e و S10 Plus. وفي حين أن جهازي S10 و S10 Plus هما ترقيات على هواتف العام الماضي، “جالاكسي إس9” Galaxy S9، إلا أن هاتف S10e جاء كخيار منخفض السعر بين الهواتف الثلاثة، ولم يكن له مثيل في عام 2018.

ونظرًا لأن هذه الأجهزة هي الهواتف الرائدة من واحدة من أكبر العلامات التجارية في مجال الهواتف الذكية، فمن المؤكد أنها جميعها هواتف رائعة، ولكننا هنا اليوم لمساعدتك في تحديد أي من الثلاثة هو الأنسب لاحتياجاتك – وميزانيتك.

ولكن قبل استعراض عن الفرق في المواصفات، تجدر الإشارة إلى أن سامسونج أعلنت أيضًا عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من الهاتف الجديد باسم Galaxy S10 5G، ولكن هذه النسخة لن تتوفر قبل صيف 2019.

Galaxy S10e

الأبعاد: 142.2×69.9×7.9 ميليمترات

الوزن: 150 جرامًا

البناء: زجاج أمامي وخلفي (جوريلا جلاس 5) مع إطار ألمنيوم

شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم) أو شريحة ثنائية هجينة Hybrid Dual SIM

مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)

الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 5.8 بوصات، وبدقة 2280×1080 بكسل (كثافة 438 بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 5، وتدعم تقنيتي HDR10 والتشغيل الدائم

نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج

المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين

معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 أو Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت

ذاكرة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت لنسخة 6 جيجابايت أو بحجم 256 جيجابايت لنسخة 8 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت

الكاميرات الخلفية: مزدوجة، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الأخرى: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهما قادرتان على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR

الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 ودعم تقنية التركيز التلقائي الطوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF

الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG

الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C

الحساسات: حساس بصمة على الجانب

البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 3,100 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط

الألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والأزرق، والأصفر، والوردي

السعر: 750 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت – 850 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت

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Galaxy S10

الأبعاد: 149.9×70.4×7.8 ميليمترات

الوزن: 157 جرامًا

البناء: زجاج خلفي (جوريلا جلاس 5) وإطار من الألمنيوم

شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم) أو شريحة ثنائية هجينة Hybrid Dual SIM

مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)

الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 6.1 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسل (كثافة 550 بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنيتي HDR10 والتشغيل الدائم

نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج

المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين

معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 أو Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت

ذاكرة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت

الكاميرات الخلفية: ثلاثية، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الثانية: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري OIS وتقريب بصري 2x – الثالثة: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض. والكاميرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR

الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF

الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG

الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C

الحساسات: حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة ودعم منصة Samsung DeX

البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 3,400 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط، بالإضافة إلى دعم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

الألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والأزرق، والأصفر، والوردي

السعر: 900 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجابايت – 1150 دولارًا أمريكيًا 256 جيجابايت

Galaxy S10 Plus

الأبعاد: 157.6×74.1×7.8 ميليمترات

الوزن: 175 جرامًا لنسخة الزجاج و 198 جرامًا لنسخة السيراميك

البناء: زجاج خلفي (جوريلا جلاس 5)، وإطار من الألمنيوم

شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم) أو شريحة ثنائية هجينة Hybrid Dual SIM

مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)

الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 6.4 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسل (كثافة 526 بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنيتي HDR10، والتشغيل الدائم

نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج

المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين

معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 أو Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

ذاكرة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت لنسخة 8 جيجابايت أو بحجم 1 تيرابايت لنسخة 12 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت

الكاميرات الخلفية: ثلاثية، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الثانية: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري OIS وتقريب بصري 2x – الثالثة: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض. والكاميرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR

الكاميرا الأمامية: مزدوجة: الأولى بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، والأخرى بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وحساس عمق

الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG

الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C

الحساسات: حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة ودعم منصة Samsung DeX

البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 4,100 ميلي أمبير/ساعة مع الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط، بالإضافة إلى دعم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

الألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والأزرق، والأصفر، والوردي – الأبيض السيراميكي والأسود السيراميكي

السعر: 1000 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجابايت

Galaxy S10 5G