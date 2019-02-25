المواصفات الشاملة لهواتف Galaxy S10 و S10e و S10 Plus و S10…

أعلنت شركة سامسونج مساء الأربعاء الماضي عن مجموعة هواتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديدة: S10 و S10e و S10 Plus. وفي حين أن جهازي S10 و S10 Plus هما ترقيات على هواتف العام الماضي، “جالاكسي إس9” Galaxy S9، إلا أن هاتف S10e جاء كخيار منخفض السعر بين الهواتف الثلاثة، ولم يكن له مثيل في عام 2018.
ونظرًا لأن هذه الأجهزة هي الهواتف الرائدة من واحدة من أكبر العلامات التجارية في مجال الهواتف الذكية، فمن المؤكد أنها جميعها هواتف رائعة، ولكننا هنا اليوم لمساعدتك في تحديد أي من الثلاثة هو الأنسب لاحتياجاتك – وميزانيتك.
ولكن قبل استعراض عن الفرق في المواصفات، تجدر الإشارة إلى أن سامسونج أعلنت أيضًا عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من الهاتف الجديد باسم Galaxy S10 5G، ولكن هذه النسخة لن تتوفر قبل صيف 2019.
Galaxy S10e
- الأبعاد: 142.2×69.9×7.9 ميليمترات
- الوزن: 150 جرامًا
- البناء: زجاج أمامي وخلفي (جوريلا جلاس 5) مع إطار ألمنيوم
- شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم) أو شريحة ثنائية هجينة Hybrid Dual SIM
- مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)
- الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 5.8 بوصات، وبدقة 2280×1080 بكسل (كثافة 438 بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 5، وتدعم تقنيتي HDR10 والتشغيل الدائم
- نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج
- المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين
- معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 أو Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855
- ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت
- ذاكرة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت لنسخة 6 جيجابايت أو بحجم 256 جيجابايت لنسخة 8 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت
- الكاميرات الخلفية: مزدوجة، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الأخرى: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهما قادرتان على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR
- الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 ودعم تقنية التركيز التلقائي الطوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF
- الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG
- الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C
- الحساسات: حساس بصمة على الجانب
- البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 3,100 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط
- الألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والأزرق، والأصفر، والوردي
- السعر: 750 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت – 850 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت
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Galaxy S10
- الأبعاد: 149.9×70.4×7.8 ميليمترات
- الوزن: 157 جرامًا
- البناء: زجاج خلفي (جوريلا جلاس 5) وإطار من الألمنيوم
- شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم) أو شريحة ثنائية هجينة Hybrid Dual SIM
- مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)
- الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 6.1 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسل (كثافة 550 بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنيتي HDR10 والتشغيل الدائم
- نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج
- المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين
- معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 أو Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855
- ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت
- ذاكرة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت
- الكاميرات الخلفية: ثلاثية، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الثانية: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري OIS وتقريب بصري 2x – الثالثة: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض. والكاميرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR
- الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF
- الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG
- الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C
- الحساسات: حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة ودعم منصة Samsung DeX
- البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 3,400 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط، بالإضافة إلى دعم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.
- الألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والأزرق، والأصفر، والوردي
- السعر: 900 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجابايت – 1150 دولارًا أمريكيًا 256 جيجابايت
Galaxy S10 Plus
- الأبعاد: 157.6×74.1×7.8 ميليمترات
- الوزن: 175 جرامًا لنسخة الزجاج و 198 جرامًا لنسخة السيراميك
- البناء: زجاج خلفي (جوريلا جلاس 5)، وإطار من الألمنيوم
- شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم) أو شريحة ثنائية هجينة Hybrid Dual SIM
- مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)
- الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 6.4 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسل (كثافة 526 بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنيتي HDR10، والتشغيل الدائم
- نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج
- المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين
- معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 أو Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855
- ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت
- ذاكرة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت لنسخة 8 جيجابايت أو بحجم 1 تيرابايت لنسخة 12 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت
- الكاميرات الخلفية: ثلاثية، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الثانية: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري OIS وتقريب بصري 2x – الثالثة: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض. والكاميرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR
- الكاميرا الأمامية: مزدوجة: الأولى بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، والأخرى بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وحساس عمق
- الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG
- الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C
- الحساسات: حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة ودعم منصة Samsung DeX
- البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 4,100 ميلي أمبير/ساعة مع الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط، بالإضافة إلى دعم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.
- الألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والأزرق، والأصفر، والوردي – الأبيض السيراميكي والأسود السيراميكي
- السعر: 1000 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجابايت
Galaxy S10 5G
- الأبعاد: 162.6×77.1×7.94 ميليمترات
- الوزن: 198 جرامًا
- البناء: زجاج أمامي وخلفي (جوريلا جلاس 6) مع إطار من الألمنيوم
- شريحة SIM: شريحة أحادية من نوع (نانو-سيم)
- مقاومة الماء والغبار: معيار IP68 (عمق حتى 1.5 متر لمدة نصف ساعة)
- الشاشة: Dynamic AMOLED بحجم 6.7 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسل (كثافة 502بكسل في البوصة)، وهي محمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنيتي HDR10 والتشغيل الدائم
- نظام التشغيل: أندرويد 9.0 “باي” مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج
- المعالج: Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز لأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والصين
- معالج الرسوميات: Mali-G76 MP12 لمعالج Exynos 9820 – Adreno 640 لمعالج كوالكوم سنابدراجون 855
- ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت
- ذاكرة التخزين الداخلي: 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة
- الكاميرات الخلفية: رباعية، الأولى: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، مثبت صورة بصري OIS – الثانية: 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري OIS وتقريب بصري 2x – الثالثة: 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض – الرابعة للتصوير ثلاثي الأبعاد 3D hQVGA. والكاميرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR
- الكاميرا الأمامية: مزدوجة: الأولى بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، تركيز تلقائي طوري ثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، والأخرى للتصوير ثلاثي الأبعاد 3D hQVGA
- الصوت: مكبر صوت استريو، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5mm، وتقنية إلغاء الضجيج، وتقنية Dolby Atmos/AKG
- الاتصالات: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، وبلوتوث 5.0، و NFC، و USB-C
- الحساسات: حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة ودعم منصة Samsung DeX
- البطارية: غير قابلة للإزالة بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة وتدعم الشحن السريع سلكيًا باستطاعة 25 واطًا ولاسلكيًا باستطاعة 15 واط، كما تدعم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.
- الألوان: الأبيض
- السعر: ليس معلومًا بعد
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