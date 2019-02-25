تكنولوجيا: نوكيا تكشف عن 5 هواتف ذكية جديدة في برشلونة.. منها هاتف تعمل بطاريته لمدة شهر!

كشفت شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية للهواتف الذكية نوكيا Nokia، عن 5 هواتف ذكية جديدة، هي هواتف نوكيا Nokia 9 PureView ونوكيا Nokia 3.2 ونوكيا Nokia 4.2 ونوكيا Nokia 210 ونوكيا Nokia 1 Plus، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 في برشلونة بأسبانيا.

هاتف نوكيا Nokia 9 PureView

يتميز هاتف نوكيا Nokia 9 PureView بـ5 كاميرات خلفية، منها اثنتان بعدسات أحادية اللون monochrome، حيث زعمت HMD أن هاتف نوكيا Nokia 9 PureView يقدم صورة أكثر عمقا وديناميكية من معظم الهواتف الأخرى.

وصنع هاتف نوكيا Nokia 9 PureView من الألمونيوم، مع طبقة من زجاج جوريللا جلاس 5 (Gorilla Glass 5) على شاشته، ويبلغ سمك الهاتف 8 مم، وتصنيف عزله IP67 (مقاوم للماء والغبار)، ويدعم الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي.

وزودت نوكيا هاتفها بمستشعر بصمة أسفل الشاشة، كما أنه يدعم خاصية التعرف على الوجه، وذاكرته العشوائية (رام) 6 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 845 SoC.

وسيصل هاتف نوكيا Nokia 9 PureView إلى الأسواق بحلول مارس القادم، وسيكون سعره 699 دولارا (12,300 جنيها مصريا تقريبا).

هاتف نوكيا Nokia 4.2

زودت نوكيا هاتفها Nokia 4.2 بمعالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 439 SoC، وقياس شاشته 5.7 بوصة، وبكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابكسل، ولمبة للإشعارات على مفتاح تشغيل الهاتف، وكذلك زر مخصص لمساعد جوجل الذكي Google Assistant.

والهاتف مزود بمستشعر للبصمة، ويدعم ميزة التعرف على الوجه، كما يدعم أوضاع الذكاء الاصطناعي للكاميرا AI لأداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

ومن المقرر أن يبدأ شحن هاتف نوكيا Nokia 4.2 للمستهلكين بحلول أبريل القادم، وسيكون سعره 169 دولارا (3 آلاف جنيه مصري تقريبا).

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هاتف نوكيا Nokia 3.2

من الهواتف التي كشفت عنها نوكيا أيضا، هاتف نوكيا Nokia 3.2، وقياس شاشته 6.26 بوصة، وهي شاشة عالية الدقة HD+، ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 429 SoC، وبطارية 4,000 مللي أمبير ساعة.

وكما هاتف نوكيا Nokia 4.2، يحتوي الهاتف على لمبة للإشعارات على مفتاح تشغيل الهاتف، وكذلك زر مخصص لمساعد جوجل الذكي Google Assistant، ومستشعر للبصمة، ويدعم ميزة التعرف على الوجه، كما أن الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل.

وهاتف نوكيا Nokia 3.2 هو جزء من مبادرة “أندرويد ون” Android One، وبذلك فهو يدعم 3 سنوات من التحديثات الأمنية، وسيكون سعره 139 دولارا (2,500 جنيها تقريبا)، وسيبدأ شحنه للمستهلكين في أبريل القادم.

هاتف نوكيا Nokia 1 Plus

أما هاتف نوكيا Nokia 1 Plus فهو هاتف للميزانيات المنخفضة، فسعره 99 دولارا فقط (حوالي 1,750 جنيها مصريا)، وشاشته بقياس 5.45 بوصة، والكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو يعمل بنظام تشغيل أندرويد Android 9 Pie (Go edition)، وسيتاح بـ3 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق.

هاتف نوكيا Nokia 210

وتوجه نوكيا هاتفها الجديد Nokia 210 للمستخدمين الذين يرغبون في عمر بطارية أطول لهواتفهم، دون الانقطاع عن الدخول إلى الإنترنت، حيث يمكن لهذا الهاتف العمل لمدة شهر كامل دون الحاجة إلى شحن البطارية!

والهاتف يعمل بنظام تشغيل يستند إلى نظام S30+، ويحتوي على متصفح أوبرا ميني Opera Mini لتصفح الويب، وسيصل إلى الأسواق الأسبوع القادم، في 3 ألوان هي الأحمر والرمادي والأسود، وبسعر 35 دولارا (600 جنيها مصريا تقريبا)!