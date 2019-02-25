تكنولوجيا: هواوي تكشف عن 3 لابتوب جديد في مؤتمر الجوالات العالمي ببرشلونة.. تعرف على مواصفاتهم وأسعارهم

ضمت قائمة الأجهزة الجديدة، التي كشفت عنها هواوي Huawei أمس في برشلونة، 3 أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة (لابتوب)، وهي هواوي ميت بوك إكس برو Huawei MateBook X Pro وHuawei MateBook 14 وطراز جديد من لابتوب هواوي Huawei MateBook 13.

جاء الإعلان عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من هواوي، بالإضافة إلى هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X 5G، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي في برشلونة بأسبانيا.

لابتوب هواوي Huawei MateBook X Pro

من المقرر أن يصدر لابتوب هواوي ميت بوك إكس برو في لونين، هما الفضي والرمادي الفضائي، وهو لابتوب بقياس شاشة 13.9 بوصة، وسمكه 4.9 مم في أقل منطقة سمكا، ولا يتعد سمكه 14.6 مم في أكبر مناطقه سمكا.

ويعمل لابتوب هواوي Huawei MateBook X Pro بمعالج إنتل Intel Core i7 (الجيل الثامن)، وكارت شاشة نفيديا Nvidia GeForce MX250 GPU، ومزود بمستشعر للبصمة على زر التشغيل.

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ومن المميز في لابتوب هواوي Huawei MateBook X Pro تزويده بشريحة NFC، من أجل الاتصال والنقل السريع للملفات ما بين الكمبيوتر والهواتف الذكية، ومشاركة المحتوى بكل سهولة ما بين اللابتوب وهاتفك الذكي.

وبحسب هواوي، فإن سعر لابتوب هواوي Huawei MateBook X Pro سيصل إلى 1,599 يورو (حوالي 32 ألف جنيه مصري).

لابتوب هواوي MateBook 13 وMateBook 14

كما كشفت هواوي عن نسخة من لابتوب MateBook 13 بشاشة لمس، إلى جانب الكشف عن لابتوب MateBook 14، الذي اختفت فيه الكاميرا داخل لوحة المفاتيح، لتنبثق عن الحاجة إليها.

وشاشة لابتوب هواوي MateBook 14 بقياس 14 بوصة، وهي تعمل باللمس أيضا، ودقة عرضها 2160*1440 بكسل، ويعمل اللابتوب بمعالج إنتل Intel Core i7 8565 CPU، وكارت شاشة نفيديا Nvidia GeForce MX250 GPU.

وتعمل بطارية لابتوب هواوي Huawei MateBook 14 لأكثر من 10 ساعات متواصلة، في حالة تصفح الإنترنت، ويبدأ سعره من 1,199 يورو (حوالي 24 ألف جنيه مصري)، وسيبدأ سعر لابتوب هواوي MateBook 13 بشاشة اللمس من 999 يورو (حوالي 20 ألف جنيه مصري).