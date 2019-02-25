كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تقنيات جديدة في خدمة طب الأسنان تعد تقنية الطباعة والتصوير ثلاثي الأبعاد في طب الأسنان، نقلة نوعية في هذا المجال، الذي يتطلب دقة وجهدا كبيرين. التقنية المطورة ساهمت في حل معظم مشكلات تقويم الأسنان، التي كانت تسبب إزعاجا للمريض. التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على هذه التقنية:

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