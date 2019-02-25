كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| لماذا يشعر الجميع بالقلق حيال هواوي؟ شركة هواوي الصينية هي أكبر مصنّع في العالم لأجهزة الاتصال، وعملاق الاتصالات البريطاني BT تعتمد عليها في بناء شبكة 5G. مراسل شبكة سي إن إن سامويل بيرك يستكشف عبر هذا التقرير كيف يمكن أن تؤدي المخاوف الأمنية إلى تهديد هذا الجهد.

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