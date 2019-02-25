متجر Huawei الرئيسي الأول خارج الصين سيكون في مدينة فيينا النمساوية

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت Huawei واحدة من أسرع الشركات المصنعة للهواتف الذكية نموًا في العالم على الرغم من حقيقة أن هواتفها الذكية محظورة فعليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من عدم تمكنها من الوصول إلى السوق الأمريكي، فقد تمكنت الشركة الصينية من تحقيق أداء مذهل على الصعيد العالمي. وفي سعيها لمواصلة هذا النمو، ستقوم الشركة بإفتتاح أول متجر رئيسي لها خارج الصين في مدينة فيينا النمساوية.

ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن شركة Huawei ستقوم بإفتتاح متجرًا كبيرًا من أجل هواتفها الذكية في مدينة فيينا. سيكون هذا هو أول متجر رئيسي لهواتف شركة Huawei خارج الصين. وتأتي هذه الخطوة من الشركة الصينية لتعزيز تواجدها في السوق الأوروبي.

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تمتلك شركة Huawei علاقات طيبة مع شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في البلاد والتي تشمل A1 Telekom Austria و T-Mobile Austria إضافة إلى Drei Austria. وقال الرئيس التنفيذي لفرع شركة Huawei في فيينا، السيد Pan Yao أن الشركة على إستعداد للعمل مع شركات الإتصالات هذه لمساعدتها على تثبيت شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها.

تقول شركة Huawei أنها ثاني أكبر مورد للهواتف الذكية في النمسا بحصة سوقية تبلغ 28 في المئة. وقال السيد Pan Yao أن شركة Huawei تدرس أيضًا الإستثمار في البحث والتطوير في البلاد ولكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول تلك الخطط.