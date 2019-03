جهاز Nintendo Switch يواصل الهيمنة على سوق أجهزة الألعاب المنزلية

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة طويلة جدًا، ظل Playstation 4 هو جهاز الألعاب المنزلي الأكثر مبيعًا في العالم، على الأقل حتى جاء جهاز Nintendo Switch الذي تمكن من تغيير المشهد. وبالتأكيد، لا يزال أمام جهاز Nintendo Switch الكثير لتقديمه قبل أن يلحق بجهاز Playstation 4 من حيث المبيعات الإجمالية، ولكن يبدو أن جهاز Nintendo Switch بدأ بالتفوق على جميع أجهزة الألعاب المنزلية المنافسة من حيث المبيعات الشهرية.

هذا وفقا للأرقام والإحصائيات

Some early (unconfirmed) hardware figures for the January NPD report suggest that the Nintendo Switch wins the month with ease. Performance is up YoY (despite having one less week of sales compared to 2018).



Switch - 284k

PS4 - 195k

Xbox One - 101k