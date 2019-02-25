جهاز Nintendo Switch يواصل الهيمنة على سوق أجهزة الألعاب المنزلية

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة طويلة جدًا، ظل Playstation 4 هو جهاز الألعاب المنزلي الأكثر مبيعًا في العالم، على الأقل حتى جاء جهاز Nintendo Switch الذي تمكن من تغيير المشهد. وبالتأكيد، لا يزال أمام جهاز Nintendo Switch الكثير لتقديمه قبل أن يلحق بجهاز Playstation 4 من حيث المبيعات الإجمالية، ولكن يبدو أن جهاز Nintendo Switch بدأ بالتفوق على جميع أجهزة الألعاب المنزلية المنافسة من حيث المبيعات الشهرية.

هذا وفقا للأرقام والإحصائيات

Some early (unconfirmed) hardware figures for the January NPD report suggest that the Nintendo Switch wins the month with ease. Performance is up YoY (despite having one less week of sales compared to 2018).



Switch - 284k

PS4 - 195k

Xbox One - 101k — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) February 19, 2019

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من مؤسسة NPD Group المتخصصة في بحوث السوق والتي أوضحت لنا بأن مبيعات جهاز Nintendo Switch بلغت 284 آلف وحدة في شهر يناير الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات Playstation 4 نحو 195 آلف وحدة، ومبيعات Xbox One نحو 101 آلف وحدة فقط.

إذا إفترضنا أن هذه الأرقام دقيقة، فيبدو أن شركة Nintendo ترتقي إلى المقدمة بفارق مريح. ماذا يعني ذلك؟ قد يتذكر البعض تقريرًا صدر في أوائل شهر يناير حيث قيل أن مبيعات Nintendo Switch تخطت مبيعات جميع أجهزة الألعاب المنزلية الأخرى في العام 2018، وهذه الأرقام الحديثة تشير بوضوح إلى أن جهاز Nintendo Switch لا يزال يحظى بإهتمام اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

سواء أكان قادرًا بالفعل على تخطي المبيعات الإجمالية التي حصدها جهاز Playstation 4 أم لا، فيبدو أن جهاز Nintendo Switch يُبصم الآن على الأقل على أداء جيد في السوق.