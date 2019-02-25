هواتف iPhone تقهر المنافسين في اليابان، وتحتفظ بحصة سوقية ضخمة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن هواتف iPhone من شركة آبل لا تحقق أداءً جيدًا حاليًا في الصين، فيبدو أن شركة آبل تواصل الهيمنة على السوق الياباني، وليس بنسبة ضئيلة أيضًا. ووفقا للإحصائيات الجديدة الصادرة من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن شركة آبل تمتلك حصة سوقية تبلغ 56 في المئة في اليابان خلال الربع الرابع من العام 2018، مما يضعها في مقدمة التصنيف.

وإستنادًا إلى الأرقام، تأتي شركة Sharp في المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 9.8 في المئة، وشركة Sony في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 8.6 في المئة، وشركة سامسونج في المرتبة الرابعة بحصة سوقية تبلغ 6.8 في المئة، في حين تأتي شركة Kyocera في المرتبة الخامسة بحصة سوقية تبلغ 6.2 في المئة. وكما قلنا، من الواضح أن شركة آبل تهيمن على السوق الياباني بشكل كبير. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من إستحواذها على نسبة كبيرة من السوق في اليابان، فإن حصتها السوقية البالغة 56 في المئة تمثل في الواقع إنخفاضًا طفيفًا في النمو.

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تقول مؤسسة Canalys أن شركة آبل تشهد إنخفاضًا بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي في النمو، وهذا ينطبق على جميع الشركات المذكورة أعلاه، بإستثناء شركة سامسونج التي نمت بنسبة 10.1 في المئة. ومع ذلك، فإن اليابان يمثل واحدًا من الأسواق التي تتواجد فيها شركة آبل حاليًا.

كما هو الحال، فإن هواتف iPhone الأحدث من آبل لا تباع بقدر الطرازات القديمة. وقد إعترفت شركة آبل بأن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تكون وراء ذلك، وأحدها إرتفاع الأسعار، وبرنامج إستبدال البطارية مقابل 29$ والذي أدى إلى إحتفاظ العملاء بهواتف iPhone القديمة الخاصة بهم لفترة أطول من المتوقع.