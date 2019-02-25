شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البقاء للأذكى.. مديرون طردوا من شركات تكنولوجية أسسوها بأنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمجرد أنك أسست واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا نجاحًا فى العالم، فهذا لا يعنى الحصول على الأمان الوظيفى بشكل تلقائى، وهو الأمر الذى حدث مع العديد من كبار الشخصيات التكنولوجية التى نعرفها فى عالمنا، فلا يعرف الكثرين أن "ستيف جوبز" مؤسس شركة أبل تعرض للطرد من الشركة ذاتها فى فترة من الفترات، وكذلك الأمر مع شركة ياهو وتسلا وغيرها من الشركات الكبرى، وفيما يلى نعرض 7 مديرين تنفيذيين تم طردهم من الشركات التى ساعدوا فى بنائها.

غادر "ستيف جوبز" مؤسس أبل الشركة، فى عام 1985 وذلك بعدما تم إقصاؤه عقب صدام مع الرئيس التنفيذى للشركة فى ذلك الوقت "جون سكالى"، لكن بعد 12 عاما، اشترت شركة أبل شركة StartX للكمبيوتر الناشئة والتى كان يملكها ستيف جوبز، مما أعاده مرة أخرى إلى الشركة، وعقب عودته، أقنع جوبز مجلس الإدارة بإقالة المدير التنفيذى آنذاك، جيل أميليو، ليصبح "جوبز" هو الرئيس التنفيذى فى عام 1997.

أسس جاك دورسى شبكة التغريدات تويتر بالتعاون مع "إيفان ويليامز" فى عام 2006، لكن بعد عامين طرده "ويليمز" من منصب المدير التنفيذى، على الرغم من أن دورسى هو الذى توصل إلى فكرة إنشاء "تويتر" فى المقام الأول، إلا أن هذا لم يمنع دورسى من تأسيس شركة Square وهى شركة خاصة بخدمات الدفع عبر المحمول فى عام 2009، وقد حاول زوكربيرج مدير فيس بوك توظيف دورسى لديه بعد مغادرة تويتر إلا أنه رفض ذلك أيضا.

وبحلول عام 2015 أعيد دورسى إلى تويتر كرئيس تنفيذى مؤقت، ليحل محل الرئيس السابق "ديك كوستولو"، ثم أصبح بعد ذلك دورسى هو الرئيس التنفيذى الدائم لتويتر.

أسس باركر كونراد شركة Zenefits فى 2013، وهى شركة برمجيات سحابية تساعد أصحاب الأعمال على التعامل مع الموارد البشرية، لكنه غادر الشركة عقب جدل حول كيفية الترخيص لعملائها، إلا أنه أطلق بعد ذلك خدمة Rippling، وهى خدمة تهدف إلى تزويد الشركات بطريقة سهلة للحصول على موظفين جدد فى عام 2017.

Advertisements

هو مهندس أمريكى أسس شركة Oculus VR المملوكة لشركة فيس بوك، وقد ترك الشركة فى مارس 2017، وذلك بعد فترة قصيرة من إبلاغه بأنه مول مجموعة من المعاديين لهيلارى كلينتون فى الانتخابات، وقد أسس "لوكي" فى الأونة الاخيرة شركة Anduril وهى متخصصة فى إنشاء جدارًا حدوديًا "افتراضيًا" للدفاع الحكومى يعتمد على الذكاء الاصطناعى.

مؤسس موقع الخصومات Grouponالذى حصد الكثر من الشهرة فى عام 2013، ولكن بعد الإعلان عن الشركة، كان النمو محبطًا للمستثمرين، مما دفعهم لطرده من الشركة التى بناها، ليقوم بعد ذلك بتأسيس شركة جديدة تسمى ديتور، وهى شركة ناشئة تقوم بجولات صوتية للهواتف الذكية.

هو مؤسس مشارك ومسئول تنفيذى فى شركة خدمات الإنترنت ياهو، حيث أسس الشركة فى التسعينيات إلى أن مايكروسوفت عرضت شراء ياهو وهو ما رفضه "يانج"، مما أدى إلى تراجع الأسهم، وهو ما دفع لمجلس للضغط عليه للمغادرة، وهكذا فعل.

هو مهندس ومدير تنفيذى أمريكى، ومؤسس مشارك فى شركة تيسلا موتورز مع مارك تاربنينج وشغل فيها منصب المدير التنفيذى من 2003 إلى عام 2007، حيث تلقى مكالمة هاتفية من إيلون موسك، أخبره أن المجلس قد اجتمع من دونه، وقد تم استبداله بـ Michael Marks، وهو مستثمر Tesla المبكر، كرئيس تنفيذى مؤقت.