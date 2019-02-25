شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون أمريكيون يطورون أليافا مرنة فائقة الصلابة لاستخدامها بالروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مهندسون بجامعة ولاية كارولينا الشمالية أليافا تجمع بين مرونة المطاط وقوة المعدن، حتى يسهل دمجها فى الروبوتات ومواد التعبئة والتغليف أو المنسوجات المستقبلية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فصنع الفريق أليافًا تتكون من قلب معدنى محاط ببوليمر مرن، وعند وضعها تحت الضغط تتحول الألياف إلى قوة معدنية.

وقال البروفيسور مايكل ديكى: "يمكن فهم طبيعة هذه المادة الجديدة من خلال مقارنتها بالأساور المطاطية والأسلاك المعدنية، فالشريط المطاطى يمكن أن يمتد إلى حد بعيد، ولا يحتاج إلى الكثير من القوة لتمديده، على عكس السلك المعدنى الذى يتطلب الكثير من القوة لتمديده، ولكن لا يمتد إلى مسافة بعيدة، ومن الممكن أن يكسر قبل أن تتمكن من مده بعيدا جدا، أما أليافنا فتتمتع بأفضل ما فى الاثنين".

وأضاف ديكى: "فى كل مرة يكسر القلب المعدنى تبدد الطاقة، مما يسمح للألياف بالاستمرار فى امتصاص الطاقة أثناء تمددها".