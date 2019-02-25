تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أول محطة طاقة شمسية فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الصين لإنشاء محطة طاقة لجمع طاقة شمسية من الفضاء ثم توجهها إلى الأرض؛ فى محاولة لتوفير وسيلة بديلة ودائمة للحصول على الطاقة، خاصة بسبب أزمة الطاقة التى يواجهها العالم أجمع، والتحذيرات المتتالية من نفاد الطاقة حول العالم، وفيما يلى أهم معلومات عن هذه المحطة: - ستكون المحطة قادرة على تخزين الطاقة الشمسية حتى إن كانت السماء غائمة. - سترسل هذه الطاقة إلى الأرض فى صورة ليزر. - سيمكن استخدام هذه الطاقة مثل الوسائل التقليدية الأخرى. Advertisements - تسعى الصين لإطلاق محطة اختبارية قبل 2025. - تخطط الصين لإطلاق محطات اختبارية أكبر وأقوى بحلول 2050. - سيكون مهمة المحطة إرسال طاقة نظيفة إلى الأرض. - تعد أكبر عقبة فى السبيل إلى محطة الطاقة الفضائية هى العثور على طريقة لإنزال الطاقة إلى الأرض. - ستساعد هذه المحطة على تزويد المركبات الفضائية بطاقة لتستمر لفترة أطول فى الفضاء.

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