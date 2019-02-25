درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25/2/2019 بمحافظات مصر

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد،...
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