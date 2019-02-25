كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Nokia 9 PureView” هاتف أندرويد الجديد من نوكيا يحتوي على خمس كاميرات خلفية

متابعة-سنيار: في مؤتمر “Mobile World Congress 2019″، كشفت شركة HMD Global النقاب عن هاتف نوكيا 9 PureView، وهو هاتف ذكي رائد من نوعه يعمل بنظام Android ويحتوي على خمسة كاميرات خلفية.

يأتي هاتف Nokia 9 PureView بشاشة P-OLED بقياس 5.99 بوصة وبمُعدل بكسلات 538ppi، وذلك بدقة 1440 ضرب 2880 بكسل ونسبة تباين 18:9 محمية بطبقة من زجاج Gorilla، مع دعمها للعرض بتقنية HDR10.

خلفية الهاتف تحمل سبعة أعين منها خمس كاميرات ومُستشعر للضوء وفلاش، أما عن مُستشعر البصمة فهو مُدمج في الشاشة الخاصة بالهاتف.

لم تتبع نوكيا الركب في إضافة خاصية اللمس إلى جهازها المُنتظر، واكتفت بتخفيض الحواف الجانبية والإبقاء على الحافة العُليا ليكون بها ماسح بصمة العين والكاميرا الأمامية.

يأتي الهاتف بشريحة Snapdragon 845 وهي شريحة قديمة بعض الشيء حيث تم إطلاقها في عام 2017 ولم تعُد تُستخدم في الكثير من الهواتف في الوقت الحالي، إلا أن ما يشفع لشركة نوكيا هو مُحاولتها لخفض سعر الهاتف باستخدام هذه الشريحة كي يكون مُناسباً.

تظل شريحة Qualcomm Snapdragon 845 ذات مُواصفات جيدة فهي تحتوي على مُعالج رسومي Adreno 630 كما تدعم الذكاء الاصطناعي وتصل سرعتها إلى 2.8 جيجا هرتز، إلا أنها في المُقابل لا تدعم شبكات الجيل الخامس والتي طغت على مُؤتمر هذا العام جنباً إلى جنب مع الهواتف القابلة للطي التي رأينا منها حتى هذه اللحظة هاتف Galaxy Fold و Huawei Mate X.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فسيتوفر هاتف Nokia 9 PureView بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وأُخرى داخلية بسعة 128 جيجابايت مع منفذ للذاكرة الخارجية يصل إلى 512 جيجابايت وذلك باستخدام منفذ بطاقة الاتصالات.

يأتي الهاتف أيضاً مُدعماً بنظام Android 9.0 (Pie) بنسخته Android One التي تُعتبر النُسخة الرسمية الآن من نظام أندرويد والتي تستخدمها العديد من الشركات.

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دعمت نوكيا هاتفها الأقوى لهذا العام بخمس كاميرات في شكلٍ دائري مُتناسق يليق باسم PureView الذي لا طالما كان يُوضع على الهواتف صاحبة الكاميرات ذات الجودة الأعلى التي تُنافس في جودتها ليس الهواتف الأُخرى إنما الكاميرات الاحترافية.

تأتي الكاميرات الخمس بدقة 12 ميجا بكسل، اثنين منهم كاميرا RGP وثلاثة كاميرات ثُنائية اللون جميعهم بفتحة عدسة f/1.8 ويعملون بشكلٍ مُنفصل حيث أن كل صورة يتم التقاطها بواسطة الهاتف تكون ذات نطاق ديناميكي عالي HDR، ذلك لأن الكاميرات الخمس تعمل على التقاط الصور بالتوازي وتدمجها معاً في صورة واحدة بوضوح 12 ميجا بكسل كما يُحافظ على الصورة في هيئتها الطبيعية غير مضغوطة بنسق DNG كي يتمكن المُستخدمون من تعديلها وتنقيحها مُباشرةً في الهاتف وذلك بفضل شراكة شركة Nokia مع شركة Adobe وتمديد الأخيرة لها بمزايا برنامج Adobe Photoshop Lightroom.

تتميز كاميرا هاتف Nokia 9 PureView بعدد من المُميزات مثل بصريات ZEISS لتضع الجيل التالي من تكنولوجيا التصوير الحاسوبي في متناول هواة التصوير، والفلاش المزدوج وإمكانية التصوير بتقنية HDR، كما تستطيع كاميرا هاتف Nokia 9 PureView التصوير بدقة 2160p بمُعدل إطارات يصل إلى 30 إطار في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجا بكسل ويُمكنها التصوير بجودة HDR وبدقة 1080p بمعدل إطارات يصل إلى 30 إطار في الثانية.

سعة البطارية ستكون فقط 3320 ميللي أمبير وهي سعة مُنخفضة مُقارنةً بالهواتف الأُخرى، ويدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط باستخدام تقنية Quick Charge 3.0 كما يُمكن شحن هاتف Nokia 9 PureView لاسلكياً بقدرة 10 واط.

وَوِفقاً لموقع “ماشابل”، فإن هاتف Nokia 9 PureView سيتوفر في الولايات المتحدة مقابل 699 دولارًا و 599 يورو في أوروبا.