تكنولوجيا: متصفح Firefox الخاص بالواقع المختلط يصل إلى نظارة HoloLens 2 #MWC19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن شراكتها مع شركة موزيلا لإحضار متصفح Firefox لنظارة الواقع المختلط HoloLens 2 والتي كشفت عنها مايكروسوفت اليوم خلال مؤتمر MWC في برشلونة.

وفي حين انه ليس من الواضح بالضبط مدي الاختلاف الذي سيقدمه هذا المتصفح الجديد عن المتصفح الحالي، إلا أن المطورين يأملون أن يجلب المزيد من تجارب الواقع المعزز إلى الويب.

وإلى جانب قيام موزيلا بتطوير متصفح Firefox Reality لنظارات HoloLens 2، فهي تخطط أيضًا لجلب المتصفح إلى الإصدار الأول من HoloLens، ولكن لن يصل ذلك إلا بحلول فصل الصيف، لذا علينا الانتظار.

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