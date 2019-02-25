تكنولوجيا: الكشف رسميًا عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 في مؤتمر #MWC19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن الجيل الثاني من نظارات الواقع المختلط الخاصة بها؛ HoloLens 2 والتي تقدم وظائف وميزات جديدة مع أبعاد مختلفة.

ووفقًا للشركة، فإن HoloLens 2 سوف تكون غامرة ومريحة أكثر عن الجيل السابق، إذ أنها ستوفر مجال رؤية أكبر مرتين (مع الحفاظ على الـ 47 بكسل لكل درجة من الرؤية)، وتقنيات متقدمة أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تصميم مريح وسرعة التجاوب مع تقنيات الواقع. وتقول الشركة أن الاختلاف بين الإصدارين، يعادل الاختلاف بين تلفاز بدقة 720 بكسل وتلفاز بدقة 2K.

فستقوم النظارة بتتبع شبكية عينك للتعرف بالضبط عن المكان الذي تبحث عنه، كما صرحت الشركة بأنها عملت على تطوير نسخة من نظام تشغيل ويندوز الخاص بها لتناسب HoloLens 2 مع إضافة حزم الواقع المعزز والافتراضي لزيادة حجم التفاعل، حيث تتيح الشركة صناعة محيط متكامل ليتناسب مع احتياجات المستخدمين والوقوف على تناسب هذا المحيط مع المحيط الحقيقي.

ستتضمن النظارة مستشعر وقت الرحلة إلى جانب بعض الخوارزميات الخيالية الرائعة، كما أنه تم تصنيعها من مواد ألياف الكربون والإدارة الحرارية المحسنة، فلهذا السبب ستكون أكثر راحة.

ويبدو أن مايكروسوفت تستهدف مؤسسات الأعمال مع HoloLens 2. ففي مؤتمر MWC، أشارت الشركة إلى أن الجهاز سيوفر “قيمة فورية” للشركات الكبير، وهي تعمل بالفعل مع عدد من شركاء الصناعة، بما في ذلك Airbus و Honeywell و Pearson و Saab، لإطلاق نظام لمستخدمي HoloLens 2.

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ولقد أعلنت الشركة عن عدد من التطبيقات والتقنيات التي توفر المزيد من الخيارات للمستخدمين للتمتع بتقنيات الواقع المختلط، بما في ذلك تقنيات الهولوغرام والاتصال بشكل مختلف.

سيتم إطلاق نظارة HoloLens 2 في وقت لاحق من هذا العام بسعر 3500 دولار، وأكدت شركة مايكروسوفت أنه سيتم بيع النظارة في الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا.

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