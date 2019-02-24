شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات لا يستطيع الأمريكيون العيش بدونها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك بعض شركات التكنولوجيا مستخدمين أوفياء، فيم تمتلك أخرى مستخدمين يدعون أن حياتهم ستنتهى إذا اضطروا للعيش بدون هذه التقنيات، وكشفت تقرير حديث لوكالة التسويق MBLM لعام 2019، أن شركتى جوجل وأبل يتصدران المركز الأول من حيث ارتباط المستخدمين بمنتجاتهما فى غالبية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال 38% من مستخدمى Apple وGoogle إنهم لا يستطيعون العيش بدون منتجات الشركة وذلك بحسب موقع statista الأمريكى. وفيما يلى نعرض نسبة ارتباط المستخدمين بأشهر الشركات التكنولوجيا الأمريكية كما يلى: - أبل: حوالى 38%. - جوجل: حوالى 38%. - أمازون: حوالى 32%. Advertisements - مايكروسوفت: حوالى 31%. - سبوتيفاى: حوالى 29%. - بلايستيشن: حوالى 28%. - يوتيوب: حوالى 28%. - شركة AT&T: حوالى 28%.



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