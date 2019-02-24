تكنولوجيا: LG تعلن عن هواتف V50 ThinQ 5G وG8 ThinQ وأيضاً G8s Thinq في #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة LG مؤتمرها اليوم خلال فعاليات مؤتمر MWC الذي يقام في برشلونة، حيث أعلنت رسمياً عن هاتفها الذي يدعم شبكات الجيل الخامس V50 ThinQ 5G، كما كشفت أيضاً عن هواتف G8 ThinQ و G8s Thinq المميزة.

يأتي هاتف V50 ThinQ 5G من LG اليوم كأول إصدار للشركة يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855، مع رقاقة مودم Qualcomm X50 التي تدعم سرعة أعلى 20 مرة مقارنة بشبكات 4G.

كما يتميز هاتف V50 ThinQ 5G بشاشة OLED FullVision بحجم 6.4 إنش، مميزة بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، أيضاً يتميز تصميم الهاتف بالنتوء العلوي في الشاشة، الذي يضم كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر 8 وأخر 5 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة.

أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.5، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 في كاميرة telephoto، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة مع فتحة عدسات f/1.9.

ويضم هاتف V50 ThinQ 5G بطارية بقدرة 4000 mAh، مع مكبرات صوتية ستريو بقدرة 32 بت تدعم Hi-Fi Quad DAC، مع راديو FM، كما يدعم تصميم الهاتف معايير MIL-STD 810G.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، كما يضم تقنية مسح الوجه للتسجيل في الهاتف بكاميرة الهاتف الأمامية.

كما قدمت LG حافظة لهاتف V50 ThinQ 5G تدعم الهاتف بشاشة ثانوية، حيث تدعم الهاتف بشاشة OLED ثانوية بحجم 6.2 إنش، مميزة بدقة عرض 2160 في 1080 بيكسل، حيث من المقرر أن تتصل بهاتف LG V50 ThinQ 5G من خلال دبوس خاص في الجهة الخلفية للهاتف.

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أيضاً قدمت LG كلاً من هاتفي G8 ThinQ و LG G8s ThinQ، حيث يدعم كلا الهاتفين كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد الذي يعمل مسح يد المستخدم بتفاصيل دقيقة للتسجيل في الهاتف، كما تستخدم الكاميرة ثلاثية الأبعاد لمسح الوجه بكفاءة أعلى.

ويضم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يأتي هاتف LG G8 ThinQ بحجم شاشة 6.1 إنش مميزة بجودة عرض 3120 في 1440 بيكسل، كما يضم بطارية بقدرة 3500 mAh، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 12 ميجا بيكسل، وأخر 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة.

بينما يأتي هاتف LG G8s ThinQ بشاشة OLED بحجم 6.2 إنش مميزة بدقة عرض 2248 في 1080 بيكسل، مع بطارية بقدرة 3550 mAh، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 12 ميجا بيكسل، وأخر 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ومستشعر 13 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة، أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف G8 ThinQ بكاميرة خلفية مزدوجة في بعض الأسواق.

كما تأتي هذه الإصدارات بنظام جديد للإيماءات يعرف ب Air Motion، والذي يدعم المستخدم في التلويح عن بعد أو النقر في الفراغ أو الهواء لإستقبال المكالمات على سبيل المثال أنثاء قيادة السيارة.

ومن المقرر أن توفر LG هاتف V50 ThinQ 5G بلون أسود Aurora فقط، بينما يأتي هاتفي G8 ThinQ و LG G8s ThinQ بألوان جديدة من الأحمر، الأسود إلى جانب الأزرق.

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