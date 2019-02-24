تكنولوجيا: الإعلان عن ثلاثة هواتف Alcatel جدد مع لوحي جديد في مؤتمر #MWC19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مر السنوات الماضية، تمكنت شركة TCL من انتقاء مكانة مرموقة خاصة بها في سوق الهواتف الذكية، إذ أنها دخلت في منافسات شديدة مع الشركات الأخرى بفضل هواتفها الذكية وبالأخص الهواتف التابعة لعلامتها الفرعية Alcatel والتي تتميز بإمكانيات مثيرة وأسعار معقولة.

وفي هذا العام، قدمت الشركة ثلاثة هواتف ذكية؛ Alcatel 1s، وAlcatel 3، وAlcatel 3L، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي Alcatel 3T.

لنبدأ بالهاتف الأول:

Alcatel 3

بعد أن قدمت لنا شركة TCL هاتف Alcatel 3 في العام الماضي، يبدو أنها قررت إعادته مرة أخري بنفس الاسم ولكن مع مميزات ووظائف جديدة.

يتميز هاتف Alcatel 3 لعام 2019 بشاشة Super Full View بتقنية IPS ذات حجم 5.9 بوصة ودقة 720 × 1560 بكسل ونسبة أبعاد 19.5:9، وتغطي الشاشة نسبة 88% من هيكل الجهاز وتتضمن نتوء قطرة المياه من الأعلى. ويزن الهاتف 149 جرام ويبلغ سمكه 151.1 × 69.7 × 7.99 ملم، ويتوفر باللون الأزرق المتدرج والأسود المتدرج.

ومن الداخل، يحتوي الهاتف على شريحة Snapdragon 439 من كوالكوم بتقنية تصنيع 12 نانومتر، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت/4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت/64 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، كل ذلك يأتي مع بطارية بسعة 3500 مللي أمبير ولكن للأسف، لا يوجد دعم للشحن السريع.

أما عن الكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، والتي تدعم البوكيه والتركيز بعض التقاط الصور ميزة التعرف على المشاهد بفضل الذكاء الاصطناعي. ومن الأمام، يوجد كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف بعض خيارات الاتصال بما في ذلك؛ Wi-Fi b/g/n و Bluetooth 4.2 و FM radio و NFC، كما انه مزود بمستشعر للبصمة من الخلف، ومنفذ microUSB ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم.

سيعمل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 8.1 Oreo، ولكن من المفترض أن يحصل على تحديث Pie في المستقبل.

سيتوفر هاتف Alcatel 3 مع بداية الربع الثاني من هذا العام بسعر 159 يورو لإصدار 32 جيجابايت + 3 جيجابايت، أو 189 يورو لإصدار 64 جيجابايت + 4 جيجابايت.

Alcatel 3L

يعتبر Alcatel 3L إصدار أقل نسبيًا من Alcatel 3، ولكن بنفس الحجم تقريبًا، فهو يأتي بنفس الوزن ولكن أقل بحوالي 4 جرامات، مع سُمك 151.1 × 69.7 × 7.99 ملم. ويحتوي الهاتف على شاشة IPS بحجم 5.94 بوصة ودقة 270 × 1560 بكسل ونسبة أبعاد 19.5:9.

ويشمل الهاتف شريحة Snapdragon 429 رباعية النواة بتقنية تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية قابلة للتوسيع بسعة 16 جيجابايت.

يتضمن الهاتف بطارية بسعة 3500 مللي أمبير، كما انه يدعم نفس الاتصالات التي يدعمها Alcatel 3 ماعدا NFC، ويمكن أن يفتقر الهاتف إلى مستشعر البصمة في بعض الأسواق.

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يأتي الهاتف بإعداد كاميرا مزدوج بدقة 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وتشمل كاميرا الهاتف بعض الميزات مثل البوكيه والتركيز بعض الالتقاط وميزة التعرف على المشاهد.

سيتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق في الربع الثاني من 2019 بسعر يبدأ من 139 يورو.

Alcatel 1s

أما عن الهاتف الثالث والأخير، فهو Alcatel 1s والذي يعد الأصغر حجمًا من بين المجموعة، إذ أن وزن الهاتف يبلغ 146 جرام، في حين يبلغ سُمكه 147.8 × 70.7 × 8.6 ملم. وبالنسبة للشاشة، فهي من نوع IPS ويبلغ حجمها 5.5 بوصة مع دقة 720 × 1440 بكسل ونسبة أبعاد 18:9.

ومن الداخل، يحتوي الهاتف على شريحة Spreadtrum SC9863، مقترنة مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، وقد تم تزويد الهاتف ببطارية بسعة 3060 مللي أمبير.

وعلى عكس هاتفي Alcatel 3 و3L، فسيتم تشغيل 1s بواسطة نظام تشغيل Android 9 Pie بمجرد شراءه. وبالنسبة للاتصال، فهو يدعم Wi-Fi b/g/n و Bluetooth 4.2 و FM Radio. وعلاوةً على ذلك، فإن الهاتف يتضمن مستشعر للبصمة.

يتضمن الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل والتي تدعم أيضًا البوكيه وميزة التعرف على المشاهد (حتى 9 مشاهد)، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

سيتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والزهري والذهبي بسعر 109 دولار، وسيكون متاح أيضًا بحلول الربع الثاني.

الجهاز اللوحي Alcatel 3T 10

وأخيرًا أعلنت الشركة عن جهازها اللوحي الجديد؛ Alcatel 3T 10 والذي يبلغ حجمه 10 بوصة مع دقة 800 × 1280 بكسل.

وعلى ما يبدو، فإن Alcatel 3T 10 يأتي بسُمك 260 × 156.6 × 8.95 ملم ووزن 440 جرام، مع بطارية بسعة 4080 مللي أمبير وشاشة 10 بوصة. وعلاوةً على ذلك، تأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 جيجابايت بينما تأتي الذاكرة الداخلية بسعة 16 جيجابايت، كما انه يشمل اتصال Wi-Fi b/g/n ومنفذ microUSB ومقبس 3.5 ملم.

لم تقم TCL بالكشف عن معالج الجهاز، ولكنه بالتأكيد سوف يدعم اتصال الجيل الرابع.

سيتوفر الجهاز اللوحي Alcatel 3T 10 في وقت لاحق من هذا العام بسعر يبدأ من 179 دولار.

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