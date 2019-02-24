مبيعات الحواسيب المحمولة ترتفع في يناير 2019 مقارنة مع العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن مبيعات الحواسيب المحمولة للمصنعين الخمسة الأوائل قد تراجعت عالمياً بنسبة 21% في شهر يناير مقارنة مع شهر ديسمبر أقوى شهور العام في التسوق مع موسم الأعياد المسيحية، و الذي هو أول شهور العام الحالي 2019. رُبّ ضارة نافعة كما يقال، إذ ساهم ذلك في تقليل ضرر شركة Intel التي تُعاني في تزويد الشركات بالمعالجات الخاصة بها نظراً لشحّ الشحنات.

و بناءً على بحوثات Digitimes، فقد تراجعت مبيعات HP مقارنة مع ديسمبر بنسبة 27%، فيما تراجعت مبيعات Lenovo بنفس النسبة أيضاً، أما Dell فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 12%، و هي الأفضل مبيعاً من بين الشركات الخمس.

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