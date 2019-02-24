الإعلان رسميا عن الهاتف LG V50 ThinQ 5G بإعتباره أول هاتف من LG يدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - حان الوقت بالنسبة لشركة LG لتكشف لنا هي الآخر عن جديدها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسباينة. في الواقع، لقد قامت الشركة الكورية الجنوبية للتو بالكشف عن LG V50 ThinQ 5G و LG G8 ThinQ و LG G8S ThinQ.

قررت شركة LG هذا العام نسيان عثرات الماضي والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل من خلال التركيز على شبكات الجيل الخامس 5G. ونتيجة لذلك، فقد قامت الشركة اليوم بالكشف عن LG V50 ThinQ 5G بإعتباره أول هاتف ذكي من الشركة يتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، والفضل في ذلك يعود إلى قدومه مع المعالج Snapdragon 855، ومع المودم Snapdragon X50 الذي يعد بمضاعفة سرعة الإتصال بنحو 20 مرة أكثر مقارنة مع 4G.

الهاتف LG V50 ThinQ 5G يشبه إلى حد كبير الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، فهو يضم أيضًا شاشة OLED FullVision بحجم 6.4 إنش وبدقة 3120×1440 بكسل تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرتين الأماميتين التي تبلغ دقتهما 8 ميغابكسل و 5 ميغابكسل، تمامًا مثل الهاتف LG V40 ThinQ.

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الهاتف LG V50 ThinQ 5G يضم نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية المستخدمة في الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، ولكنه حصل على بطارية أكبر بنسبة 20 في المئة تبلغ سعتها 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فهو يضم مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة برقاقة Quad DAC Hi-Fi.





على غرار الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، الهاتف LG V50 ThinQ 5G الجديد يضم أيضا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية بدلاً من الشاشة، كما أنه يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G.

شركة LG غير مهتمة بعد بالدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وبالتالي فقد إكتفت بالكشف عن ملحق للهاتف LG V50 ThinQ 5G يدعى LG Dual Screen عبارة عن غطاء واقي يضم شاشة OLED إضافية بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأن هذا الغطاء الواقي يقوم بالإقتران مع الهاتف LG V50 ThinQ 5G بإستخدام دبابيس في واجهته الخلفية.

الملحق LG Dual Screen سيعمل على تعزيز تجربة تعدد المهام، فضلا عن تحسين تجربة اللعب بفضل الشاشة الثانية التي يقدمها لك هذا الملحق والتي تتيح لك إستخدام الهاتف في الوضعية الأفقية أو العمودية، مما يجعل الهاتف LG V50 ThinQ 5G يقدم لك شيئًا مما تقدمه لنا الهواتف الذكية القابلة للطي.