Nokia تطلق الدفعة الأولى من الإعلانات الترويجية لهواتفها الذكية الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، قامت شركة HMD Global Oy بعقد حدث خاص بها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، وهو الحدث حيث قامت الشركة بالكشف عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 PureView، فضلا عن ثلاثة هواتف ذكية أخرى تحمل الأسماء Nokia 4.2 و Nokia 3.2 و Nokia 1 Plus. وعلاوة على ذلك، فقد قامت الشركة الفنلندية في هذا الحدث أيضًا بالكشف عن الهاتف المحمول Nokia 210.
أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة HMD Global Oy الآن بإطلاق مجموعة من الإعلانات الترويجية لجميع هذه الهواتف، وهي الإعلانات التي تسلط فيها الشركة الضوء على أهم الميزات في هذه الهواتف الخمسة الجديدة. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على هذه الإعلانات الترويجية الجديدة أدناه :
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