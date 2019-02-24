فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن أربعة هواتف ذكية جديدة في الحدث الذي عقدته بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكن يبقى الهاتف الأهم هو الهاتف الرائد Nokia 9 PureView، والذي يعتبر أول هاتف ذكي في العالم يضم خمس كاميرات في الخلف.
لا شك أن العديد من الأشخاص يتساءلون عن كيفية عمل هذه الكاميرا الخلفية ومواصفاتها التقنية وماذا بإستطاعتها أن تقوم به، وهذا بالفعل ما شرحناه في هذه المقالة المفصلة هنا. والآن، إذا كنت مهتمًا بإلقاء نظرة على بعض الصور الملتقطة بإستخدام هذه الكاميرا الخلفية الخماسية، فنحن هنا الآن مع عينة من الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف Nokia 9 PureView، ويمكنكم إلقاء نظرة عليها أدناه، وإعطائنا رأيكم فيها في حيز التعليقات أدناه :
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم عينة من الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا الخلفية الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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