شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تسريب إيميلات سرية لزوكربيرج ومعبد غامض على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن اليوم عاديا فى عالم التكنولوجيا، إذ شهد ظهور عدد من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، والتى شغلت كل صحف العالم، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار..

قبل يوم من انطلاقه.. كل ما تود معرفته عن المؤتمر العالمى للهواتف MWC 2019

الحكومة الأسترالية تحارب تغير المناخ بزرع الأشجار