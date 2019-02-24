شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طيور روبوتية ومقاعد طائرات وسوارات ذكية.. أغرب طرق التجسس حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التطور التكنولوجى الذى توفره العديد من التقنيات الحديثة إلا أن هذا التقدم أثار الكثير من مخاوف الخصوصية، خاصة مع اتهام الكثير من هذه التقنيات بتجسسها على المستخدمين، وفيما يلى نعرض أبرز هذه التقنيات وأبرز الاتهامات التى وجهت إليها كما يلى:

كشف تقرير جديد أن عددا من شركات الطيران العالمية تتجسس على ركابها من خلال وضع كاميرات مراقبة على مقاعدها، حيث اعترفت ثلاثة من كبرى شركات الطيران فى العالم بوضعها لهذه الكاميرات، ووفقا لما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى فقد اعترفت بعض هذه الشركات، أن بعض طائرتها تمتلك مقاعد تحتوى على كاميرات ضمن نظام الترفيه الموجود بها، فيما أشار التقرير إلى أن مثل هذه المقاعد التجسسية ربما تكون موجودة فى طائرات تابعة لشركات أخرى، وكان مسافرا على متن طائرة تابعة لشركة Singapore Airlines، قد نشر صورة على حسابه فى تويتر الأسبوع الماضى توضح موقع الكاميرا فى نظام الترفيه، الأمر الذى حفز مسافرين آخرين على التعبير عن قلقهم وخشيتهم بشأن خصوصيتهم على ارتفاع نحو 30 ألف قدم، حيث قال المسافر إنه ينبغى على شركات الطيران أن تغطى عدسة الكاميرا بملصقات، وأن تبين أن من السهل على الشركات مراقبة المسافرين بواسطتها.

كما أوضح تقرير آخر أن الأساور الذكية الخاصة بأنشطة اللياقة البدنية يمكن استخدامها للتجسس على المستخدمين، حيث كشف التقرير أن عددا من الشركات تقدم أجهزة تتبع اللياقة البدنية لموظفيها، وتحثهم على ارتدائها طوال الوقت، مع تشجيعهم بعدم التخلى عنها للحصول على حوافز ومكافآت مثل تسديد التأمين، فى حال السير لعدد محدد من الخطوات وتحقيق هدف اللياقة البدنية المرجو، ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فى مقابل ذلك يتم تزويد المديرين ببيانات تفصيلية عن موظفيهم، والتى تشمل خطواتهم اليومية، وعدد الساعات التى يقضونها فى الجلوس، ومعدل ضربات القلب، ونوعية النوم.

وقد أثارت هذه الممارسات مخاوف تتعلق بالخصوصية بين الكثيرين، خاصة أنها تتسبب فى مستوى جديد تماما من التفاعل بين الموظفين وأصحاب العمل.

كما أثارت سماعات أبل مخاوف تتعلق بالخصوصية، وذلك بعدما أطلقت ميزة Live Listen مؤخرا، إلا أن تقريرا جديدا على شبكة الإنترنت كشف عن إمكانية استخدام هذه الميزة فى التجسس على الأشخاص فى محيط مستخدم الأيفون، ووفقا لما نشره موقع pocketnow الأمريكى، فتدعم هواتف الأيفون المستخدمين غالباً بميزة تسجيل الملاحظات الصوتية، حيث قدم التحديث الأخير لمنصة iOS ميزة Live Listen التى كشفت عن إمكانية تجسس مستخدم الأيفون على محيطه، وذلك عبر الاستماع إلى الميكرفون الخاص بمن فى المحيط عبر البلوتوث من خلال سماعة AirPods.

خلال معرض CES 2019 الذى يقام سنويافى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عرضت شركات السيارات منتجاتها الجديدة "الذكية"، والقادرة على جمع البيانات الخاصة بأصحابها، والتواصل مع السائقين والمشاة أيضا، بفضل دعمها بأجهزة أو تطبيقات تمكن السائق من التسوق وطلب الطعام وقراءة الأخبار، كما أصبحت السيارات الذكية قادرة على تتبع كل شىء، بدءا من موقع السيارة، والسرعة والأغانى أو محطات الراديو، فضلا عن معرفة وزن السائق، وهو الأمر الذى أثار مخاوف تتعلق بالتجسس على المستخدمين.

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية صينية تستخدم طائرات بدون طيار تبدو وكأنها طيور لرصد مواطنى الصين فى خمس مقاطعات على الأقل، ويشير التقرير إلى أن هذا البرنامج يحمل اسم "Dove" ويديره سونج بيفنج، وهو أستاذ فى جامعة نورث وسترن للفنون التطبيقية فى شيان، وتشبه الطائرات بدون طيار الطيور وأجنحتها المتقلبة بشكل يجعل من الصعب على أى شخص أن يشك فى أنها طائرة بدون طيار تعمل بمحرك كهربائى، وكل طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا عالية الوضوح.