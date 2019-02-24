هواوي تعلن عن حواسب شخصية جديدة بمواصفات متطورة

أعلنت شركة هواوي اليوم الأحد خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية عن حواسب شخصية جديدة، أبرزها حاسب MateBook X Pro.

وبدأ الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين لدى هواوي، ريتشارد يو، الحدث باستعراض تاريخ نجاح الشركة التي لم تشحن في عام 2010 إلا 3 ملايين هاتف، ليتضاعف الرقم إلى أكثر من 206 ملايين هاتف في عام 2018. كما ارتفعت عائداتها من 4.5 مليارات دولار في عام 2010 إلى أكثر من 52 مليار دولار في العام الماضي.

وقال يو إن الشركة تحقق نجاحًا في قطاعات الأجهزة الذكية، إذ شحنت أكثر من 100 مليون وحدة، مع نمو قطاع الحواسب اللوحية بنسبة 14%، والحواسب الشخصية بنسبة 335%، والأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 120%. كما قال إن هواوي كانت رائدة في عدد من المجالات، إذ إنها أول من قدم تقنية فتح قفل الجهاز عن طريق بصمة الأصبع بنقرة واحدة، وأول من قدم هاتف مع 3 كاميرات خلفية، وأول من دعم تقنية جعل الهواتف الذكية منصات للشحن اللاسلكي.

وأعلنت هواوي بداية الحدث عن الجيل الجديد من حواسبها المحمولة، وهو حاسب “ميت بوك إكس برو” MateBook X Pro، الذي يمتاز بتصميمه ضيق الحواف للغاية للشاشة، وهو يتوفر باللونين الرمادي والفضي، وهو مصنوع من الألمنيوم، وهو يأتي بسماكة 4.9 مليمترات فقط من جانب أعلى الشاشة اللمسية التي تغطي 91% الواجهة، وتأتي مع نسبة أبعاد 3:2 بدلًا من 16:9 التقليدية، وهي بدقة 3000×2000 بكسل مع مستوى سطوح قدره 450 شمعة، ومستوى تباين قدره 1500:1.

ويأتي الحاسب، الذي يضم الجيل الثامن من معالجات إنتل، Intel Core i7 8565U، منفذ Thunderbolt 3 الذي يسمح بنقل البيانات بسرعة 40 جيجابت في الثانية، وتسمح بوصل الجهاز بشاشة 4K. كما يضم بطاقة رسوميات من نوع Nvidia GeForce MX250.

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ويمتاز حاسب MateBook X Pro، الذي يأتي مع حساس بصمة ضمن زر التشغيل و 4 مكبرات صوت استريو، ويدعم تقنية NFC لتسهيل مشاركة البيانات مع الهواتف الذكية، بأنه الأول في العالم في دعم ميزة أخذ لقطة للشاشة بمجرد سحب 3 أصابع على الشاشة.

ويقدم الحاسب ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 أو 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وإلى جانب MateBook X Pro، أعلنت هواوي عن نسخة جديدة مع شاشة بقياس 14 بوصة من حاسب MateBook، لينضم إلى نسخة 13 بوصة التي أعلنت عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويمتاز MateBook 14 الجديد بأنه يأتي مع كاميرا تختفي بجانب لوحة المفاتيح تنبثق حين الحاجة إليها، وعلى غرار MateBook X Pro، تأتي شاشة الحاسب بنسبة أبعاد 3:2، وهي بدقة 2160×1440 بكسل. ويضم الحاسب ذات المعالج وبطاقة الرسوميات للحاسب المذكور آنفًا، كما يدعم ذات الميزات، بما في ذلك ميزة أخذ لقطة للشاشة ومشاركة البيانات عن طريق NFC.

وفيما يتعلق بالذواكر، يقدم حاسب MateBook 13 ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. أما حاسب MateBook 14 فيقدم ذاكرة “رام” بحجم 8 أو 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وتعتزم هواوي طرح حاسب MateBook X Pro بسعر 1599 يوروًا لنسخة i5 + 8 جيجابايت + 512 جيجابايت، وبسعر 1999 يوروًا لنسخة i7 + 16 جيجابايت + 1 تيرابايت. أما حاسب MateBook 13 بسعر يبدأ من 999 يوروًا، وحاسب MateBook 14 بسعر يبدأ من 1199 يوروًا.