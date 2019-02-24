شاومي تعلن عن أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G

أعلنت شركة شاومي اليوم الأحد خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 في مدينة برشلونة الإسبانية عن أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، لتنضم بذلك إلى العديد من الشركات التي أعلنت أو ستعلن خلال المؤتمر عن دخولها عصر الجيل الخامس.

ولم تعلن الشركة الصينية عن هاتف ذكي جديد كليًا، إنما أعلنت عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها الذكي “مي ميكس 3” Mi Mix 3، الذي أعلنت عنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقالت وقتئذ إنها ستعلن خلال الربع الأول من 2019 عن نسخة 5G منه.

ولا تختلف نسخة 5G من هاتف Mi Mix 3 عن النسخة القياسية فيما يتعلق بالمواصفات، إلا في أن الشركة استخدمت معالج “كوالكوم سنابدراجون 855” من أجل مودم الجيل الخامس، X50 5G.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن سلسلة هواتف Mi Mix من شاومي، التي أُطلق منها حتى الآن بضعة إصدارات، يُنسب إليها الفضل في إطلاق شرارة الهواتف الذكية ذات الشاشة التي كامل الشاشة “تقريبًا”.

وقدمت الشركة الصينية هاتف Mi Mix 3 على أنه يقدم أفضل تجربة شاشة كاملة وأفضل تجربة تصوير، إذ يمتاز الهاتف بشاشة تغطي كامل الواجهة بلا نتوء مع حافة سفلية “ذقن” ضيقة جدًا، كما يمتاز بأنه يقدم كاميرا أمامية مزدوجة، إضافةً إلى كاميرا خلفية مزدوجة.

وقالت شاومي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن الحافة السفلية أضيق بنحو 4.46 ميليمترات مقارنةً بالجيل السابق، Mi Mix 2S، كما ارتفعت نسبة الشاشة إلى الجسم بنحو 3.82% لتصبح 93.4%. هذا، وتأتي الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.39 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9. كما تمتاز الشاشة بمعدل تباين عالٍ بواقع 60000:1، وسطوع بواقع 600 شمعة، وهي توفر أوضاعًا لضوء الشمس، وللقراءة.

أما عن الكاميرا الأمامية المزدوجة، فقد اعتمدت شاومي لإخفائها تصميمًا مغناطيسيًا قابلًا للسحب. وبسحب الجزء الخلفي من الهاتف إلى الأعلى، فإن الهاتف يوفر فضلًا عن إظهار الكاميرا الخلفية، ميزة جديدة باسم “اسحب لتُشغِّل” Slide to Start. وتشمل هذه الميزة إمكانية الرد على المكالمات والتقاط صور سيلفي وعرض التطبيقات.

هذا، وتأتي الكاميرا الأمامية المزدوجة بدقة 24 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع حساس Sony IMX576، أما الكاميرا الخلفية المزدوجة أيضًا فهي بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل مع حساس Sony IMX363 وفتحة عدسة f/1.8، وهي تدعم تقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل Dual Pixel AF.

ويقدم Mi Mix 3 ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 10 جيجابايت لنسخة خاصة، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. أما البطارية فهي بسعة 3,200 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+، كما يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي باستطاعة 10 واط.

أما عن نسخة 5G من هاتف Mi Mix 3، التي أُعلن عنها اليوم، فقد قالت شاومي إنها سوف تطرح للبيع اعتبارًا من شهر أيار/مايو القادم بسعر 599 يوروًا أو ما يُعادل 679 دولارًا أمريكيًا، وذلك باللونين الأزرق والأسود.