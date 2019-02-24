رئيس Nintendo of America يتقاعد بعد 13 عاماً من الخدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلن رئيس Nintendo of America، ريجي فيز-امي تقاعده من منصبه بعد أكثر من 13 عاماً عمل فيها كرئيس لهذه الشركة المحبوبة في الولايات المتحدة الأمريكية، و ترك ريجي رسالة وداعية عاطفية لعُشاق الشركة يُمكن مشاهدتها من خلال التغريدة في الأسفل. الرئيس الجديد لننتندو أمريكا سيكون “دوغ باوزر”، الإداري الذي انتقل إلى الشركة سابقاً من Electronic Arts الأمريكية.

و يُذكر بأن ريجي عاصر مع ننتندو فترات عديدة من الصعود و الهبوط، كان من بينها النجاح الكاسح لجهاز Wii، و الفشل الذريع لجهاز Wii U، إلا أنه الآن يترك الشركة في أوج نجاحاتها مع المبيعات القوية التي يحققها Switch.