Jeuxvideo يُسرب تفاصيل و مواصفات Xbox الجيل الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من ضمن تقريره الأخير الذي أثار الكثير من الضجيج على شبكة الانترنت، كشف Jeuxvideo الفرنسي عن الكثير من المعلومات و التفاصيل المُثيرة حول منصة Xbox القادمة للجيل الجديد، و يبدو أن الكشف سيكون في E3 القادم مع تركيز كبير على لعبة Gears الجديدة.

التقرير ذكر قدوم جهازي ألعاب منزليين من مايكروسوفت و ليس جهاز واحد، و هو الأمر الذي يتوافق مع التقارير السابقة، الأول يحمل الاسم الرمزي Lockhart و هو الجهاز الابتدائي، هذا الجهاز لن يحتوي مُشغل أقراص و سيُركز بالكامل على المُشتريات الرقمية، و سيضم بطاقة رسومية بمعمارية Navi و بقوة 4 تيرافلوبس و معالج Zen2 ثُماني النواة، كما سيضم 12 GB من الذاكرة العشوائية و قرص SSD بسعة 1TB للتخزين.

الجهاز الثاني يحمل الاسم الرمزي Anaconda و هو جهاز الفئة العُليا من مايكروسوفت للجيل الجديد، و سيصدر بسعر إطلاقٍ مشابه لجهاز Xbox One X و الإصدار في خريف العام القادم 2020. الجهاز سيستعمل معمارية Navi هو الآخر بقدرة رسومية تصل إلى 12 تيرافلوبس، و معالج Zen2 ثماني النواة، و ذاكرة عشوائية بحجم 16GB و سعة تخزين تصل إلى 1TB.

لعبة Halo Infinite مُخططة للصدور على الجيلين الحالي و القادم تماماً كما هو الحال مع لعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild و التي صدرت في الإطلاق على كل من الننتندو سويتش و الوي يو. كما سيشهد العام 2020 صدور لعبة جديدة من Ninja Theory.

نبقى في انتظار الإعلان الرسمي عن Xbox Scarlett من شركة مايكروسوفت.