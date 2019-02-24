Google في الطريق للكشف عن جهازها المنزلي في الأسبوع القادم!

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت التقارير على شبكة الانترنت قد أكدت أن غوغل قد وجهت دعوة للمواقع الإعلامية المختصة بألعاب الفيديو، و ذلك لحضور حدث خاص بها في GDC، كما نقلنا إليكم في خبرٍ سابق.

حسناً، بالأمس أكّد تقريرٌ جديدٌ من 9to5google بأن Google في طريقها لإزاحة الستار ليس عن منصتها السحابية Project Stream فحسب، و إنما عن جهاز الألعاب المنزلي الذي تعتزم الشركة طرحه لاحتضان الخدمة، و على ذمة المصدر فإن الجهاز يحمل الاسم الرمزي “Yeti”. إن صحت هذه الأنباء، فإن Google سترمي بثقلها في هذا السوق الصعب، و الذي تحتكره شركات Sony و Nintendo و Microsoft منذ سنوات طويلة.

سنوافيكم بآخر التفاصيل عند توفرها.