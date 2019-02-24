فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن العام 2019 سيكون حماسياً و مشوقاً لعشاق ألعاب الفيديو و بأقصى الدرجات، إضافة للأخبار الحامية التي حصلنا عليها اليوم، ها هو تقريرٌ جديدٌ من thurott المقرب من مايكروسوفت يجلب المزيد من الأنباء المهمة.
بحسب التقرير، فإن شركة مايكروسوفت ستتحدث أخيراً عن أجهزة إكس بوكس للجيل الجديد، Xbox Scarlett، في معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني القادم E3 2019، و ذلك في شهر يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية. مايكروسوفت لن تحدد السعر، إلا أنها قد تقوم ببعض الإعلانات.
محبو شركة مايكروسوفت و علامة إكس بوكس الخضراء أمامهم أيام مشوقة بالتأكيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: Microsoft ستبدأ الحديث عن الجيل القادم من جهازها المنزلي في E3 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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