الكشف عن تقرير NPD لشهر يناير 2019 في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت وكالة NPD المتخصصة في رصد مبيعات السوق الأمريكي، تقريرها لمبيعات شهر يناير الماضي من العام الجديد 2019، و كما أشارت التسريبات فقد أتى جهاز Nintendo Switch في صدارة مبيعات الأجهزة على صعيد عدد الوحدات المباعة أو العائدات بالدولار، بل و أتت مبيعات Switch كأفضل مبيعات حققها أي جهاز منزلي في شهر يناير من بين أجهزة هذا الجيل.

و وصل الإنفاق على العتاد إلى 199 مليون دولار مع تراجع بنسبة 28% عن يناير الماضي. السويتش هو الوحيد الذي ارتفعت مبيعاته في يناير مقارنة بما تم تحقيقه في يناير 2018.

على صعيد الألعاب، فقد أتت المبيعات كما يلي:

Kingdom Hearts III

Resident Evil 2 2019

New Super Mario Bros. U Deluxe*

Call of Duty: Black Ops IIII^

Super Smash Bros. Ultimate*

Red Dead Redemption II

Ace Combat 7: Skies Unknown

NBA 2K19

Mario Kart 8*

Grand Theft Auto V

Madden NFL 19^

Tales Of Vesperia

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Battlefield V^

Super Mario Party*

Minecraft#

Assassin’s Creed: Odyssey

Marvel’s Spider-Man

FIFA 19^

Super Mario Odyssey

Kingdom Hearts 3 تتصدر المبيعات و تليها لعبة Resident Evil 2، و في المركز الثالث تأتي لعبة New Super Mario Bros U Deluxe و كعادة ألعاب ننتندو فهي بدون احتساب المبيعات الرقمية.

و وصلت مبيعات الألعاب إلى 427 مليون دولار، بتراجع وصل إلى 18% مقارنة مع العام الماضي، و لا شك أن الارتفاع المستمر سنوياً في المبيعات الرقمية يلعب دوراً كبيراً في تراجع المبيعات لدى المتاجر.

و حققت لعبة Kingdom Hearts افتتاحية أفضل من افتتاحية الجزء الثاني على البلايستيشن الثاني بواقع 2.5 ضعف. أما ريزدنت ايفل2 فهي أعلى مبيعاً بواقع 2.8 ضعف الجزء الثاني الأصلي على البلايستيشن الأول (على صعيد العائدات).