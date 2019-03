الكشف عن تقرير NPD لشهر يناير 2019 في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت وكالة NPD المتخصصة في رصد مبيعات السوق الأمريكي، تقريرها لمبيعات شهر يناير الماضي من العام الجديد 2019، و كما أشارت التسريبات فقد أتى جهاز Nintendo Switch في صدارة مبيعات الأجهزة على صعيد عدد الوحدات المباعة أو العائدات بالدولار، بل و أتت مبيعات Switch كأفضل مبيعات حققها أي جهاز منزلي في شهر يناير من بين أجهزة هذا الجيل.

و وصل الإنفاق على العتاد إلى 199 مليون دولار مع تراجع بنسبة 28% عن يناير الماضي. السويتش هو الوحيد الذي ارتفعت مبيعاته في يناير مقارنة بما تم تحقيقه في يناير 2018.

على صعيد الألعاب، فقد أتت المبيعات كما يلي:

Kingdom Hearts III

Resident Evil 2 2019

New Super Mario Bros. U Deluxe*

Call of Duty: Black Ops IIII^

Super Smash Bros. Ultimate*

Red Dead Redemption II

Ace Combat 7: Skies Unknown

NBA 2K19

Mario Kart 8*

Grand Theft Auto V

Madden NFL 19^

Tales Of Vesperia

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Battlefield V^

Super Mario Party*

Minecraft#

Assassin’s Creed: Odyssey

Marvel’s Spider-Man

FIFA 19^

Super Mario Odyssey