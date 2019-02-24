إليكم كيفية عمل الكاميرا الخلفية الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 PureView في الحدث الذي عقدته الشركة بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية. وتحدثنا بالفعل عن الهاتف في هذه المقالة هنا، ولكن قررنا كتابة هذه المقالة للحديث بشكل أكثر تفصيلاً عن الميزة الأهم في هذا الهاتف، وهي بطبيعة الحال الكاميرا الخلفية الخماسة.

الهاتف Nokia 9 PureView الجديد من شركة HMD Global Oy والذي كان من المفترض أن يصل في العام الماضي يضم خمس كاميرات على شكل حلقة في الواجهة الخلفية علمًا أن هذه الحلقة تضم أيضًا الفلاش LED وكاميرا سادسة عبارة عن Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. ووفقا لشركة HMD Global Oy، فهذه الكاميرا الخلفية الخماسية تضم خمس مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل وكلها تضم عدسات بفتحة 1.8. ومع ذلك، ينبغي أن نشير إلى أن مستشعرين من هذه المستشعرات الخمسة عبارة عن مستشعرات ملونة، في حين تعد المستشعرات الثلاثة المتبقية أحادية اللون.

العدسات المستخدمة في هذه الكاميرات الخمسة تمتلك نفس البعد البؤري الثابت البالغ 28mm. لن تجد عدسة بزاوية واسعة جدًا أو عدسة مقربة، ولن يتفاخر الهاتف Nokia 9 PureView بأي أوضاع تصوير خيالية. لم يكن القصد من إنشاء الهاتف Nokia 9 PureView أن يكون صاحب الكاميرا الأكثر تنوعًا في العالم، وإنما توفير جودة رائعة مماثلة للجودة التي توفرها الكاميرات المكلفة. إذا كيف يحصل هذا؟

يجمع الهاتف بين الصور من جميع الكاميرات الخمسة، وأحيانًا يقوم أيضًا بتجميع عدة إطارات من كل كاميرا لتشكيل صورة واحدة ذات نطاق ديناميكي مذهل. بشكل عامل، الهاتف Nokia 9 PureView سيكون قادرًا على إستشعار معلومات العمق بدقة لا مثيل لها مع توفير نطاق ديناميكي مذهل.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تطوير الهاتف Nokia 9 PureView ليناسب طموحات ورغبات أولئك الذين يرغبون في ضبط الصور الملتقطة بتنسيق RAW، مثل فتح الظلال، وإعادة الضوء، وتطبيق المقدار الصحيح من الحدة. عَمِل المطورين في شركة HMD Global Oy مع شركة Adobe لدعم تحرير بيانات RAW بالكامل من الصور الملتقطة على الهاتف. يمكن القيام بذلك في النسخة المحمولة المجانية من تطبيق Adobe Lightroom. ونظرًا إلى أن الهاتف Nokia 9 PureView يأتي مع نظام Android 9 Pie الخام، فهو لن يأتي مسبقًا مع هذا التطبيق، ولكنه سيعطيك خيار تثبيته أثناء الإعداد الأولي.

تعاونت شركة HMD Global Oy أيضًا مع شركة جوجل حتى يتمكن تطبيق Google Photos من فهم كيفية دعم الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا الخماسية في الهاتف Nokia 9 PureView. سيتمكن تطبيق Google Photos من ضبط نقطة التركيز بعد إلتقاط الصورة وضبط مقدار الضبابية في الخلفية، وسيكون قادرًا على عرض ملفات RAW بالكامل بتنسيق DNG.

بفضل الكم الهائل من المستشعرات والكاميرا الثلاثية الأبعاد ToF، تقول شركة HMD Global Oy أن هذه الكاميرا ستكون قادرة على إنتاج خريطة عميقة أكثر إقناعًا عند ضبط التركيز لما يصل إلى 1200 طبقة من بيانات العمق لمسافة تصل إلى 40 مترًا من الكاميرا. هذا يعني أننا يجب أن نرى الهاتف يقوم بطمس الخلفية في الصور بشكل واقعي أكثر. يتم تخزين معلومات العمق داخل الصورة وسيتيح لك تطبيق Google Photos تغيير مقدار التركيز بعد إلتقاط الصورة.

يتميز الهاتف Nokia 9 PureView بالذكاء الكافي لجعل الكاميرا تقدم لقطات تبدو كما لو تم تصويرها بإستخدام حامل ثلاثي القوائم، وسيستخدم مصراع الكاميرا سرعات أطول تصل إلى عشر ثواني في الظلام. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم التحكم اليدوي الكامل، لذلك يمكن لجميع المصورين المحترفين والمتحمسين ضبط الإعدادات وفقًا لإحتياجاتهم.

وعندما يتعلق الأمر بتصوير الفيديوهات، فالهاتف Nokia 9 PureView ليس مثيرًا للإهتمام إلى ذلك الحد، فهو يستطيع تصوير فيديوهات 4K HDR بسرعة 30 إطار في الثانية فقط علمًا أن هناك بعض الهواتف الذكية التي تقدم الآن إمكانية تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.