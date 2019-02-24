شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق برنامجا تدريبيا للصحفيين الهنود قبل تغطية الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد الانتخابات الهندية أعلنت جوجل عن إطلاق برنامج تدريبى للصحفيين، لمساعدتهم على التحقق من دقة المعلومات والبيانات، والأمن الرقمى وحفظ الخصوصية، وكيفية استخدام يوتيوب لتغطية الانتخابات والعرض الرقمى لبيانات الانتخابات.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فمن المنتظر أن تستضيف مبادرة جوجل الجديدة، التى يطلق عليها اسم Google News Initiative، بالشراكة مع عدد من المنظمات المستقلة مثل DataLeads وInternews، دورات تدريبية فى 30 مدينة بين 26 فبراير و6 أبريل، باللغة الإنجليزية والهندية والمالايالامية والبنغالية والكانادا والجوجاراتية وأوديا والتاميل والتيلوجو والماراثية، وذلك بحسب بيان الشركة.

وقالت "إيرين جاى ليو" مديرة Google News Lab: "تفخر مبادرة أخبار Google بدعم الصحفيين فى الهند وهم يستعدون لتغطية الانتخابات المقبلة، فمنذ عام 2016، دربت Google أكثر من 13000 صحفى فى الهند، وذلك عبر 200 غرفة أخبار بنحو 40 مدينة".

ويمكن للصحفيين العاملين والمستقلين الذين يقومون بتغطية الانتخابات التقدم بطلبات للمشاركة فى ورش التدريب المجانية، حيث ستنظم Google جلسة التدريب فى منطقة دلهي-إن سى آر فى 26 فبراير.

جدير بالذكر أطلقت Google مبادرة مماثلة العام الماضى، حيث ركزت على التحقق من الأخبار عبر الإنترنت و التدقيق بالحقائق، فى غضون ستة أشهر، قامت الشبكة بتدريب 241 مدربًا بـ7 لغات، والذين دربوا حتى الآن 5260 صحفياً فى أكثر من 40 مدينة فى الهند. وبالنسبة لعام 2019، تخطط Google لتدريب 10،000 صحفى آخر فى الهند فى إطار هذا البرنامج.