تكنولوجيا: HMD تعلن عن هواتف Nokia 1 Plus وNokia 3.2 وNokia 4.2 وأيضاً Nokia 210 في #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD عن مجموعة من الإصدارات المنخفضة من الهواتف الذكية في Nokia 1 Plus وNokia 3.2 وNokia 4.2 وأيضاً Nokia 210 خلال مؤتمر برشلونة العالمي للهاتف.

يتميز هاتف Nokia 4.2 بتصميم زجاجي مزدوج وإطار من البلاستيك، مع شاشة TFT بحجم 5.71 إنش، مميزة بجودة عرض 720 بيكسل، مع نتوء waterdrop في أعلى الشاشة.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 439 مميزة بثماني من أنوية A53 مع كرت شاشة Adreno 505، كما يأتي هاتف Nokia 4.2 بذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 أو 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي.

الكاميرة الرئيسية في الهاتف تتميز بإعدادات مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/2.2، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تدعم الكاميرة ميزة تحديد المشهد والتركيز التلقائي، إلى جانب فلاش LED، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

كما يضم النتوء العلوي في الشاشة كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تدعم تقنية التعرف على الوجه مع تقنية الذكاء الإصطناعي، كما يأتي الهاتف بزر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي، أيضاً سيتوفر Nokia 4.2 بلوني الأسود والوردي بسعر يبدأ من 199 دولار، حيث يتوفر في منافذ البيع في شهر أبريل.

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هاتف Nokia 3.2 يأتي بشاشة TFT بحجم 6.26 إنش، مميزة بجودة عرض 720 في 1520 بيكسل، كما يأتي بنتوء waterdrop في الشاشة.

يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 429، مع كرت شاشة Adreno 504 ، وذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 16 أو 32 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الأعلى من الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويأتي هاتف Nokia 3.2 بكاميرة واحدة مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل، بميزة التركيز التلقائي، مع فلاش LED، كما تأتي الكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تقنية التعرف على الوجه.

الهاتف يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ويعمل بنظام تشغيل Android Pie، ومن المقرر ان يتوفر بلوني الأسود والمعدني في شهر أبريل، على أن ينطلق هاتف Nokia 3.2 بسعر يبدأ من 139 دولار.

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