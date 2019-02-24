تكنولوجيا: HMD تكشف رسمياً عن هاتف Nokia 9 PureView في #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD رسمياً خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة، عن هاتفها المميز بكاميرة خماسية Nokia 9 PureView.

تقدم HMD هاتف Nokia 9 PureView اليوم بشاشة P-OLED مميزة بحجم 5.99 إنش مع دقة عرض 2880 في 1440 بيكسل مع حماية من زجاج Gorilla Glass 5، إلا أن هذا الإصدار لا يضم النتوء العلوي للشاشة.

كما يدعم هاتف Nokia 9 PureView رقاقة معالج Snapdragon 845 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يتميز هاتف Nokia 9 PureView بتصميم زجاجي مع إطار معدني، كما يدعم الهاتف معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.

الهاتف يأتي بميزة رئيسية في كاميرة خلفية بإعدادات خماسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 وعدسات Zeiss في كل الكاميرات، كما تأتي اثنان من الكاميرات RGB، بينما تأتي الكاميرات الأخرىmonochrome، كما تضم الإعدادات كاميرة أخرى ToF لدعم تفاصيل أدق وعمق التصوير، إلى جانب فلاش LED.

وتأتي تقنية عمل الكاميرة الخلفية بميزة جمع الإطارات التي تنتجها الكاميرات الخمس المميزة بمستشعر 12 ميجا بيكسل، كما تعمل أيضاً على جمع إطارات متعددة في بعض الأحيان من المستشعرات، ليتم جمع الإطارات في النهاية في صور واحدة بأعلى نطاق ديناميكي، مع دعم أعلى مستوى في التصوير بتفاصيل دقيقة جداً، إلا أن تسجيل الفيديو بدقة 4K يدعم تسجيل عند 30 إطار في الثانية فقط.

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أيضاً تأتي الكاميرات الخمس مع عدسات ببعد بؤري 28مم، لكن دون عدسات ذات زوايا واسعة أو telephoto، كما يضم هاتف Nokia 9 PureView كاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، والتي تدعم تصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة، مع تشويش أقل وقدرة على إنتاج صور بدقة 5 ميجا بيكسل.

هاتف Nokia 9 PureView يضم بطارية بقدرة 3320 mAh مع تقنية الشحن السريع QC3 وUSB PD، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10W.

أيضاً تدعم HMD هذا الإصدار بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، هذا إلى جانب تقنية الذكاء الإصطناعي للتعرف على الوجه والتسجيل في الهاتف، كما يتوفر Nokia 9 PureView بلون واحد فقط وهو الأزرق Midnight، كما ينطلق إلى الأسواق بسعر 699 دولار.

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