سامسونج تكشف عن أذرع آلية لمساعدتك على إعداد الطعام في المطبخ

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الأخيرة، نلاحظ إقدام المزيد من الشركات على إطلاق المزيد من أجهزة المطبخ الذكية، مثل أفران الميكروويف المزودة بالمساعدين الرقميين، أو الثلاجات الذكية بما فيه الكفاية لإعلامنا عندما نحتاج لشراء شيء ما من متجر البقالة قبل العودة إلى المنزل. ومع ذلك، تعتقد شركة سامسونج أن لديها فكرة أفضل، وهي الأذرع الآلية.

قامت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا بالكشف عن مجموعة من الأذرع الآلية المصممة لإستخدامها في المطبخ. تم عرض هذه الأذرع الآلية في معرض Kitchen & Bath Industry Show 2019 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وتم تقديمها على أنها أَذْرُع آلية مصممة لمساعدتك في المطبخ بحيث يمكنها مساعدتك للقيام بأشياء مختلفة. وهذا يشمل الطبخ، وإضافة التوابل، أو حتى تقطيع اللحم.

هذه الأذرع الآلية تقبل وصفات الطعام أيضًا مما يعني أن هذه الأذرع الآلية سوف تتحرك بدقة أكثر من البشر غير المحترفين في مجال الطبخ. إلى جانب أنها تعتبر إضافة رائعة في المطبخ، فشركة سامسونج تقول بأن هذه الأذرع الآلية ستكون مفيدة أيضًا للأشخاص المعاقين الذين يحتاجون بعض المساعدة عندما يتعلق الأمر بالطهي.

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للآسف، لا يبدو أننا سنرى هذه الأذرع الآلية تشق طريقها إلى المطابخ في المستقبل القريب لأنها غير متاحة للشراء حتى الآن. ومع ذلك، تقول شركة سامسونج أن هذه الأذرع الآلية تعد جزءًا من رؤيتها التي تهدف لجعل المنازل أكثر ذكاءً، لذلك ربما سنرى هذه الأذرع الآلية تشق طريقها إلى المطابخ في السنوات القليلة القادمة.

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