الإعلان رسميًا عن Nokia 4.2 و Nokia 3.2 و Nokia 1 Plus، إضافة إلى Nokia 2

فاطمة أيت طالب - دبي - في نفس الحدث الذي قامت فيه بالكشف عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 PureView بمدينة برشلونة الإسبانية، قامت شركة HMD Global Oy كذلك الآن بالكشف عن ثلاثة هواتف ذكية أخرى إضافة إلى هاتف محمول تقليدي جديد يدعى Nokia 210. وإليكم أدناه أسماء ومواصفات وأسعار جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة : Nokia 4.2 شاشة بحجم 5.71 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 3000mAh

نظام Android 9 Pie

زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant

مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية

خاصية التعرف على الوجه

دعم 4G والبلوتوث و WiFi و FM و NFC

الألوان : اللون الزهري والأسود

تاريخ الإطلاق : شهر أبريل

السعر : 169$ لنسخة 16GB/2GB، ونحو 199$ لنسخة 32GB/3GB Nokia 3.2 Advertisements شاشة بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 429

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل

بطارية بسعة 4000mAh

نظام Android 9 Pie

زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant

مستشعر بصمات الأصابع في نسخة 3GB/32GB فقط

خاصية التعرف على الوجه

دعم 4G والبلوتوث و WiFi و FM و NFC

الألوان : اللون الرمادي والأسود

تاريخ الإطلاق : شهر أبريل

السعر : 139$ لنسخة 16GB/2GB، ونحو 169$ لنسخة 32GB/3GB Nokia 1 Plus شاشة طويلة بحجم 5.45 إنش وبدقة 480×960 بكسل

معالج رباعي النوى من فئة MediaTek MT6739

ذاكرة عشوائية بحجم 1GB

ذاكرة داخلية بحجم 8GB

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل

بطارية بسعة 2500mAh

نظام Android 9 Pie Go Edition

الألوان : اللون الأزرق الداكن والأسود والأحمر

السعر : 89$ Nokia 210 شاشة QVGA ملونة بحجم 2.4 إنش

كاميرا VGA في الخلف مع فلاش LED

نظام Nokia S30 يوفر تطبيقات مثل Opera Mini و Facebook ولعبة Classic Snake.

متجر Mobile Store لتحميل التطبيقات

تاريخ الإطلاق : شهر مارس المقبل

السعر 35$ قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة HMD Global Oy أعلنت أنها أصبحت الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة التقليدية في العالم بفضل النجاحات التي حققتها هواتف Nokia التقليدية الحديثة في العديد من الأسواق الناشئة حول العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن Nokia 4.2 و Nokia 3.2 و Nokia 1 Plus، إضافة إلى Nokia 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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