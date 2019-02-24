جوجل ستكشف عن المزيد من المعلومات حول خدمة بث الألعاب التابعة لها في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يخفى على أحد أن شركة جوجل تعمل على خدمة بث الألعاب الخاصة بها والذي تُعرف حاليًا بإسم Project Stream. حتى أنها قامت بتجربة هذه الخدمة لمعرفة إلى أي حد ستكون قيمة في نظر المستخدمين المحتملين. كانت شركة جوجل تلتزم الصمت بشأن تفاصيل هذه الخدمة، ولكن قد يتغير ذلك في الشهر المقبل. في الواقع، لقد قامت شركة جوجل بجدولة حدث في مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2019 المقرر عقده في شهر مارس المقبل، وهو الحدث حيث من المرجح أن نسمع المزيد عن خدمة Google Project Stream.

تتيح خدمة Google Project Stream لمستخدمي المتصفح Google Chrome إمكانية تشغيل الألعاب من الدرجة الأولى داخل المتصفح مباشرة. وكانت الشركة قد إختبرت القيام بذلك مع لعبة Assassin’s Creed Odyssey، وهي اللعبة الوحيدة التي تم إختبارها بشكل عام بإستخدام خدمة جوجل الجديدة.

لم تتحدث شركة جوجل عن الحدث، ولكنها بدأت بإرسال الدعوات عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام اليوم، وهي الدعوة التي تقول فيها بأنها ستعقد حدثًا مرتبطًا بالألعاب في مؤتمر مطوري الألعاب السنوي GDC 2019 في اليوم 19 من شهر مارس المقبل على الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادي.

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وتقول الشركة أنه ” سيتم الكشف عن كل شيء ” خلال الكلمة الإفتتاحية لهذا الحدث في مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2019. هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها جوجل في مؤتمر مطوري الألعاب. وعادة ما تقوم الشركة بإستضافة أحداث لتثقيف المطورين حول التغييرات في نظام الأندرويد من أجل أخذ تلك التغييرات بعين الإعتبار أثناء تطوير الألعاب لهذه المنصة.

من الواضح أن لدى جوجل المزيد لمشاركته هذا العام، لذا فهذا الحدث مهم جدًا بالنسبة للاعبين. يتطلع الكثيرون إلى مزيد من المعلومات حول خدمة بث الألعاب التابعة للشركة، لذا ستظل كل العيون على جوجل في اليوم 19 مارس.

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