كما كان متوقعً بالفعل، الهاتف Galaxy M20 يصل رسميًا إلى أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام فقط، سمعنا بأن شركة سامسونج تخطط لجلب الهاتف Galaxy M20 إلى أوروبا، ويبدو أن ذلك حدث بالفعل الآن. في الواقع، فرع شركة سامسونج في أوكرانيا أعلن بالفعل عن وصول هذا الهاتف إلى البلاد مع بطارية ضخمة بسعة 5000mAh علمًا أن الهاتف متاح هناك الآن بالفعل للطلب.

أحد المتاجر الإلكترونية في أوكرانيا والذي حصل حصرًا على الهاتف يطلب ما يعادل 200 يورو مقابل الهاتف. لم يتم تأكيد تاريخ التسليم بعد على الرغم من أن الوحدات ينبغي أن تصل في أي لحظة الآن. ونظرًا إلى أن الهاتف وصل بالفعل الآن إلى أوكرانيا، فنحن نعتقد بأنه لن يمر وقت طويل قبل أن يصل إلى بقية البلدان الأوروبية. عموما، سنواصل إعلامكم في كل مرة يصل فيها هذا الهاتف إلى بلد جديد، سواء في أوروبا أو في أي منطقة أخرى حول العالم.

للتذكير، الهاتف Galaxy M20 يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وبطارية بسعة 5000mAh، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة Samsung Experience 9.5.

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وأخيرًا، يضم هذا الهاتف كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذين للشريحة SIM علمًا أنه يمكن إستخدام أحد المنفذين لإدراج الذاكرة الخارجية MicroSD من أجل زيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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