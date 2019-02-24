الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia 9 PureView مع خمس كاميرات في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يوم واحد من إنطلاق فعليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، قامت شركة HMD Global Oy التي أصبحت الآن مسؤولة عن تطوير وتصنيع هواتف Nokia بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 والذي يعتبر أول هاتف ذكي في العالم مزود بخمس كاميرات في الواجهة الخلفية.

كما أوضحت التسريبات السابقة، فالهاتف Nokia 9 PureView الجديد من شركة HMD Global Oy والذي كان من المفترض أن يصل في العام الماضي يضم خمس كاميرات على شكل حلقة في الواجهة الخلفية علمًا أن هذه الحلقة تضم أيضًا الفلاش LED وكاميرا سادسة عبارة Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. ووفقا لشركة HMD Global Oy، فهذه الكاميرا الخلفية الخماسية تضم خمس مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل وكلها تضم عدسات بفتحة 1.8. ومع ذلك، ينبغي أن نشير إلى أن مستشعرين من هذه المستشعرات الخمسة عبارة عن مستشعرات ملونة، في حين تعد المستشعرات الثلاثة المتبقية أحادية اللون.

الكاميرا الخلفية الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView ستكون قادرة على إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع إمكانية تعديل نقطة التركيز بعد إلتقاط الصورة. هذه الكاميرا تأتي أيضًا مع ميزة مماثلة لميزة Night Sight في هواتف Google Pixel 3 والتي تسمح بإلتقاط صور أكثر إشراقًا بنحو 10 مرات مقارنة مع الهواتف الذكية العادية. وعلاوة على ذلك، ستتيح هذه الكاميرا الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView إلتقاط صورة من جميع الكاميرات في نفس الوقت.

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وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الخماسية، فالهاتف Nokia 9 PureView الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، كما أنه يضم إطارًا مصنوعًا من المعدن وواجهة خلفية مغطاة بالزجاج لجعل الهاتف قادرًا على دعم تقنية الشحن اللاسلكي، وهي التقنية التي أضحت الآن واحدة من الميزات الأساسية في الهواتف الذكية الرائدة. وعلى عكس معظم الهواتف الذكية المتقدمة التي وصلت إلى السوق حديثًا، فالهاتف Nokia 9 PureView الجديد يأتي كذلك مع شاشة PureDisplay طويلة من دون قطع أو ثقب تمتاز بإطار سميك في الجانبين العلوي والسفلي وبإطار نحيف نسبيًا في الجانبين الأيمن والأيسر مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بحجم 5.99 إنش وبدقة +QuadHD مع دعم تقنية HDR10. في الواقع، تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Nokia 9 PureView تذكرنا كثيرًا بتصميم الواجهة الأمامية للهاتف LG G6.

وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Nokia 9 PureView الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845 بدلا من المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، كما أنه يضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فقد ذكرت شركة HMD Global Oy بأن الهاتف Nokia 9 PureView يضم بطارية بسعة 3320mAh تدعم الشحن بسرعة 18 واط من خلال منفذ USB Type-C الموجود في الجزء الأوسط السفلي من الجهاز. وللآسف، Nokia 9 PureView هو ثاني هاتف من شركة HMD Global Oy يفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm بعد الهاتف Nokia 8 Sirocco.

الهاتف Nokia 9 PureView الجديد يأتي أيضًا كما تتوقعون على الأرجح بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، وحصل هذا الهاتف على النسخة الخام من هذا النظام نظرًا إلى أنه يعد جزءًا من مبادرة Android One على غرار العديد من هواتف Nokia الحالية. وقبل الختام نود أن نشير إلى أن الهاتف Nokia 9 PureView سيكلف 699 دولار أمريكي، ونود أن نشير كذلك إلى أن شركة HMD Global Oy أوضحت لنا بأنها ستقوم بإنتاج عدد محدود من الوحدات. بمجرد نفاد المخزون، قد تتوقف الشركة عن بيع الهاتف. وللآسف، لم تكشف لنا الشركة عن عدد الوحدات التي تم إنتاجها بالضبط.