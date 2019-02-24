شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو مايكروسوفت يرفضون تطوير تقنيات للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجموعة من عمال شركة مايكروسوفت الشركة بالتخلى عن عقدها مع الجيش الأمريكى الذى تبلغ قيمته ملايين الدولارات، والمتعلق بنظارات " HoloLens ".

وقالت المجموعة فى خطاب مفتوح الى المدير التنفيذى "ساتيا نادلا" والرئيس والمسؤول القانونى براد سميث :"نحن نمثل تحالفا من عمال مايكروسوفت ونرفض ابتكار تكنولوجيا للحرب والقمع".

ونشرت المجموعة الخطاب على تويتر، وقالوا:"إننا نشعر بالقلق من أن مايكروسوفت تعمل على توفير تكنولوجيا الأسلحة للجيش الأمريكي، مما يساعد حكومة بلد ما على شن الحرب باستخدام أدوات قمنا بتطوريها، فإننا لم نقم بالتوقيع على عقود العمل لتطوير أسلحة".

يذكر أن فى نوفمبر الماضى، وقعت مايكروسوفت عقدًا بقيمة 480 مليون دولار لتزويد الجيش بنموذج أولى من أنظمة HoloLens المعززة لاستخدامها فى المهام القتالية والتدريب.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت فى بيان :"اعطينا هذه القضية اهتماما دقيقا وحددنا وجهة نظرنا فى مدونة فى أكتوبر 2018، ونحن دائما نقدر ردود الفعل من الموظفين وتوفير العديد من السبل لسماع أصواتهم".