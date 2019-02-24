تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X 5G في برشلونة.. اعرف مواصفاته وسعره

كشفت هواوي Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X 5G، اليوم، في مؤتمر عقدته خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 في برشلونة بأسبانيا.

وكشفت هواوي عن مواصفات أول هواتفها الذكية القابلة للطي أمام الحضور، حيث قياس شاشته 6.6 بوصة في وضعية الهاتف، و8 بوصة في وضعية التابلت، ويعمل بشاشة من نوع أوليد OLED، ولا يحتوي الهاتف ذو الحواف الرفيعة للغاية على نتوء (نوتش).

ووضعت هواوي مستشعر البصمة في هاتفها القابل للطي Mate X في زر فتح الهاتف (الباور)، وقد أطلقت هواوي على تصميم الهاتف اسم “جناح الصقر” Falcon Wing، وأكدت أن مهندسيها عملوا على هذا التصميم طوال 3 سنوات.

وقالت هواوي أن نظام المفصلات في هاتفها Mate X يحتوي على 100 مكون تم تسجيل براءة اختراعهم باسمها، وأن هذا الإصدار من الهاتف سيعمل بذاكرة وصول عشوائية (رام) 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وأنه سيتم طرحه في لون واحد في الأزرق النجمي.

ويبلغ سمك هاتف هواوي Mate X في الوضع المفرود 5.4 مم، كما أطلقت هواوي غلاف حماية للهاتف مخصص له، كما تميز الهاتف بدعمه لشبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وكذلك بمعالجه كيرين Kirin 980 SoC وشريحة بالونج Balong 5000 التي تحسن من الاتصال بشبكات 5G.

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وبطارية هاتف هواوي Mate X بقدرة 4,500 مللي أمبير ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 55 وات، وتؤكد هواوي أن البطارية تشحن 85% من طاقتها في 30 دقيقة فقط.

وحول سعر هاتف هواوي Huawei Mate X القابل للطي، أعلنت هواوي أنه سيكون 2,299 يورو (حوالي 46 ألف جنيه مصري)، وسيتاح في الأسواق منتصف العام الجاري.