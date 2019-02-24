تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Mate X القابل للطي #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً الآن في مؤتمرها الذي عقد في برشلونة، عن أول إصدار لها من الهواتف القابلة للطي Mate X الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

هاتف Mate X أول إصدار لهواوي من الهواتف الذكية المميزة بتصميم قابل للطي، حيث يأتي الهاتف بحجم شاشة 8 إنش عند تمديد الشاشة بجودة عرض 2480 في 2200 بيكسل، كما يصل حجم الشاشة عند طي الهاتف إلى 6.6 إنش بجودة عرض 2480 في 1148 بيكسل، مع أبعاد للشاشة 19.5:9.

يدعم هاتف هواوي القابل للطي Mate X رقاقة مودم Baolong 5000 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث تؤكد هواوي أنه أسرع الإصدارات في الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

أيضاً يأتي الهاتف بشاحن مميز بقدرة شحن 55W فائق السرعة، حيث يتميز بقدرة على شحن الهاتف حتى نسبة 85% في 30 دقيقة فقط.

أيضاً يأتي الجانب الأخر من هاتف Mate X بشاشة ثانوية تحاكي تصميم هاتف nubia X وNEX المميز بشاشة مزدوجة، حيث يمكن أن تدعم الشاشة المستخدم كشاشة ثانوية أو كاميرة سيلفي، حيث تؤكد هواوي على أن الشاشة تأتي بميزة تصوير سيلفي بأعلى آداء.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، والتي تأتي أيضاً بتوقيع Leica لأعلى مستوى في التصوير، أيضاً يعد هاتف Mate X الأنحف في الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن مع سماكة 11مم عند طي الهاتف، أو سماكة 5.4مم عند تمديد الشاشة.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع منفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجزء الجانبي من الهاتف مدمج في زر الطاقة.

وتشير هواوي أن هاتف Huawei Mate X يأتي في النصف الثاني من 2019، على أن يتوفر بسعر 2600 دولار، ويتوفر بلون واحد فقط وهو الأزرق.

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